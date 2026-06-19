ŠOKUJÚCE Učiteľka z OnlyFans sa vyspala so 6 študentmi! Karma ju dobehla, začali ju vydierať

GEORGIA – Na strednej škole v americkom štáte Georgia došlo k viacerým hrubým porušeniam. Nešlo pritom len o porušenie školského poriadku, ale doslova zneužívanie maloletých študentov. Jedna z učiteliek sa vyspala hneď s niekoľkými. Následne sa jej to ale vrátilo. Teraz už niet cesty späť.
Na strednej škole Alexandre High School v Douglasville (štát Georgia) došlo k sexuálnemu zneužitiu niekoľkých študentov. Hlavnou podozrivou má byť učiteľka biológie Maris Nicholsová (25), ktorá si to mala rozdať so 6 chlapcami. Informuje o tom NY Post s odkazom na WSB-TV.
Vydieranie za lepšie známky
Nicholsová má platný účet na sieti OnlyFans, no nadriadení o tom zrejme nevedeli. Študenti, ktorí sa o jej mimoškolských aktivitách dozvedeli, ju začali následne vydierať. Údajne chceli, aby im dala lepšie známky. Nakoniec sa ale všetko dostalo na povrch a voči učiteľke bolo spustené vyšetrovanie. Po zadržaní ju zo školy vyhodili.
Úrad šerifa Douglas County vydal v tomto prípade viac ako 10 zatykačov. Neobviňujú len učiteľku, ale aj sociálne platformy OnlyFans, Snapchat a viacerých študentov.
Sexuálne aktivity na viacerých miestach, aj priamo v škole
Dnes už bývalá učiteľka sa dopustila ďalšieho prehrešku. Počas sexu so študentom mala na sebe oblečený pulóver s nápisom "Jesus loves you" (Ježiš ťa miluje). Mali si to spolu rozdať na golfovom ihrisku. Vyšetrovatelia už hľadajú záznamy z bezpečnostných kamier a pátrajú po ďalších dôkazoch (genetický materiál a odtlačky prstov).
Učiteľku mali zatknúť po tom, ako ju videli, že má sex so študentom v skrini v triede a s ďalším na parkovisku v Hummeri. O dva týždne neskôr ju zatkli pre 11 obvinení. Okrem zneužívania detí sa dopustila aj manipulácie s dôkazmi. Študentom mala posielať nevhodné obrázky.
Študovala na evanjelickej škole
Krátko pred svojím prvým zatknutím mala tlačiť na študenta, aby vymazal ich spoločnú komunikáciu. Paradoxom je, že Nicholsová absolvovala súkromnú evanjelickú Liberty University, ktorá prísne zakazovala akúkoľvek sexuálnu aktivitu s druhou osobou mimo manželstva.