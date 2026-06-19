Hrôza na VIDEU: Surfistu prenasleduje žralok! Zúfalo sa snaží uniknúť

SACRAMENTO - Pokojné ráno na kalifornskej pláži sa v priebehu sekúnd zmenilo na desivý zážitok. Surfista sedel na doske a čakal na vlnu, netušiac, že pod hladinou sa k nemu približuje žralok. Celý incident zachytila kamera dronu.
Zábery z vtáčej perspektívy ukazujú muža pokojne sa hojdajúceho na mori neďaleko pobrežia. Voda pôsobí pokojne a nič nenasvedčuje tomu, že sa schyľuje k nebezpečnej situácii.
Pod hladinou sa však objavuje tmavý tieň. Morský predátor sa postupne približuje k surfistovi a začína krúžiť v jeho tesnej blízkosti.
Muž si spočiatku nič nevšimol. Žralok sa medzitým dostal na vzdialenosť len niekoľkých metrov od jeho dosky.
Útek v poslednej chvíli
Napätie vyvrcholilo vo chvíli, keď si surfer prítomnosť zvieraťa konečne uvedomil. Na videu je vidieť, ako sa náhle začne zúfalo pohybovať vo vode a snaží sa dostať čo najďalej od nebezpečenstva.
Keď sa nad hladinou objavila chrbtová plutva, surfista sa okamžite otočil a pokúsil sa uniknúť.
Situácia sa napokon skončila bez tragédie. Žralok po krátkom sledovaní zmenil smer a odplával späť do hlbšej vody.
Dron zachytil neobvyklé správanie
K incidentu došlo 10. júna približne o 8.45 h pri pláži Seascape Beach v Kalifornii.
Autor záberov Nick Bertocchini, ktorý pravidelne monitoruje pobrežie pomocou dronu, pre televíziu KCRA3 uviedol, že si všimol žraloka krúžiaceho okolo surfistu menom Rex.
Po incidente sa s ním rozprával. Surfista mu povedal, že v tejto oblasti jazdí na vlnách už dlhé roky, no v poslednom období registruje zvýšený výskyt žralokov.
Bertocchini priznal, že podobné situácie zachytáva pomerne často. „Tento prípad bol výnimočný, pretože žralok pôsobil zvedavejšie a viac skúmal svoje okolie než pri väčšine stretnutí, ktoré zvyknem vídať,“ povedal.
Dodal, že je rád, že celé stretnutie sa skončilo bez kontaktu medzi človekom a predátorom. „Som rád, že žralok aj surfista odišli bez ďalšieho kontaktu.“