Hrôza v obľúbených letoviskách: V mori pri Grécku a Chorvátsku útočí nebezpečná ryba! Môže vám ohryznúť aj prst

ZÁHREB - Turisti smerujúci do Grécka, Chorvátska či ďalších krajín pri Stredozemnom mori by mali byť pri kúpaní obozretnejší než v minulosti. Vo vodách sa totiž čoraz častejšie objavuje invázny druh ryby, ktorý dokáže spôsobiť vážne zranenia a zároveň obsahuje jeden z najsilnejších prírodných jedov.
Obľúbené dovolenkové destinácie v Stredomorí čelia rastúcemu problému. Vedci aj rybári upozorňujú na prudké rozšírenie štvorzubca striebropásého, druhu pochádzajúceho z Indického oceánu, ktorý sa do Stredozemného mora dostal cez Suezský prieplav.
Kým ešte pred niekoľkými rokmi išlo o pomerne vzácny úkaz, dnes sa táto ryba objavuje vo viacerých oblastiach Grécka, Chorvátska a postupne preniká aj smerom k talianskym a španielskym pobrežiam. Na jej šírenie upozornili európske médiá.
Jediným zahryznutím môže spôsobiť vážne zranenie
Štvorzubec striebropásý sa často pohybuje v plytších pobrežných vodách, kde sa bežne kúpu dovolenkári. Hoci útoky na ľudí nie sú časté, odborníci varujú, že podceňovať ho by bolo chybou.
Ryba disponuje mimoriadne silnými čeľusťami a ostrými zubami. Podľa expertov dokáže poškodiť rybárske siete, ničiť úlovky a v krajných prípadoch spôsobiť človeku také vážne poranenia, že môže dôjsť aj k amputácii prsta na ruke alebo nohe.
Nedávno o tom informovali aj grécke médiá. Staršiu ženu počas kúpania pri pláži vo Varkize neďaleko Atén ryba uhryzla do lýtka. Zranenie si vyžiadalo lekárske ošetrenie a niekoľko stehov.
Obsahuje smrteľný jed
Nebezpečenstvo však nespočíva iba v samotnom uhryznutí. Rovnako ako ďalšie druhy z čeľade štvorzubcovitých obsahuje aj tento druh tetrodotoxín – silný neurotoxín, ktorý môže vyvolať ochrnutie svalov, zlyhanie dýchania a v najťažších prípadoch aj smrť.
Zvlášť nebezpečné je, že tento jed sa nerozkladá ani pri vysokej teplote. Konzumácia ryby preto predstavuje riziko aj po uvarení alebo inom tepelnom spracovaní.
Vedci vidia súvislosť s klimatickou zmenou
Podľa odborníkov za rozmachom štvorzubca stojí najmä otepľovanie Stredozemného mora.
„Exponenciálny nárast počtu týchto druhov v Stredozemnom mori sa zdá byť spojený so zmenou klímy a zvyšovaním teploty morskej vody,“ uviedol profesor oceánografie Drosos Koutsoumpas.
Vedci zároveň pozorujú zmeny v správaní samotných rýb. Morský biológ Christos Taklis vysvetlil, že rastúca populácia a nedostatok prirodzených predátorov umožňujú druhu nekontrolované rozmnožovanie.
„Preto dnes sledujeme zmeny v ich správaní, veľkosti aj hmotnosti,“ povedal Taklis.
Rybári hovoria o pohrome
Najväčšie škody však zatiaľ nepociťujú turisti, ale rybári. Invázny druh napáda sépie, chobotnice, kalamáre a ďalšie hospodársky významné morské živočíchy. Zároveň ničí siete a ďalšie vybavenie používané pri rybolove.
„Keď vás jedna z týchto rýb uhryzne, odhryzne vám celý prst. Sú pohromou mora,“ povedal krétsky rybár Alexis Charlambakis.
Keďže štvorzubec v Stredozemnom mori prakticky nemá prirodzených nepriateľov, jeho populácia rastie veľmi rýchlo.
Niektoré krajiny už prijímajú opatrenia
Viaceré štáty preto hľadajú spôsoby, ako invázny druh obmedziť. Na Cypre dostávajú rybári finančné odmeny za každého uloveného jedinca. Následne sú ryby likvidované v spaľovniach. Podobný systém zvažujú aj grécke úrady.
Vedci zároveň skúmajú možnosti ďalšieho využitia ulovených rýb. Jednou z možností je ich spracovanie na krmivá pre chované ryby alebo využitie pri výrobe poľnohospodárskych hnojív.
Čo robiť pri stretnutí s rybou
Odborníci zdôrazňujú, že panika nie je na mieste. Útoky na ľudí zostávajú pomerne zriedkavé.
Expertka z Hellenic Centre for Marine Research Nota Peristerakiová upozornila, že pravdepodobnosť vážneho incidentu je stále nízka.
„Zaznamenali sme niekoľko prípadov, keď ľudia prišli o prst na ruke alebo nohe. Treba však dodať, že ide o zriedkavé incidenty. Väčšia je pravdepodobnosť, že narazíte na žraloka,“ vysvetlila.
Ak si však človek všimne, že sa k nemu ryba približuje, mal by sa jej vyhnúť a nesnažiť sa ju chytať ani kŕmiť. Práve takéto situácie podľa odborníkov často predchádzali zaznamenaným útokom.
V prípade uhryznutia odporúčajú ranu okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a mydlom, zastaviť krvácanie čistou gázou alebo tkaninou a čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.