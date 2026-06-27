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Mystický úlovok rybárov na Jadrane: Šokujúci NÁLEZ a do situácie sa už zapojili aj vedci, vieme, čo to je!

Vedci potvrdili záver, že na Jadrane skutočne ulovili mláďa žraloka. Zobraziť galériu (3)
Vedci potvrdili záver, že na Jadrane skutočne ulovili mláďa žraloka. (Zdroj: gettyimages.com, mdpi.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

ROGOZNICA - Takmer trojročná polemika okolo žraloka uloveného pri chorvátskej Rogoznici sa podľa vedcov skončila. Medzinárodný tím odborníkov dospel k záveru, že rybári v roku 2023 skutočne ulovili mláďa veľkého bieleho žraloka.

Štúdiu zverejnili na webe mdpi.com. Mladý žralok podľa webu morski.hr meral približne 120 až 130 centimetrov a do sietí sa dostal v septembri 2023. Jeho identifikácia však od začiatku vyvolávala spory.

Rybári totiž zviera iba odfotili a následne ho predali reštaurácii, čím znemožnili podrobné preskúmanie exemplára odborníkmi.

Mystický úlovok rybárov na
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: mdpi.com)

Spomínaná štúdia, na ktorej spolupracovalo viac ako dvadsať vedcov z viacerých krajín sveta, však podľa chorvátskych odborníkov definitívne potvrdila, že išlo o veľkého bieleho žraloka (Carcharodon carcharias).

Polemika bola pri zuboch

Predchádzajúce pochybnosti sa týkali najmä tvaru zubov. Niektorí odborníci tvrdili, že ide o iný druh žraloka. Autori nového výskumu však upozorňujú, že u mladých jedincov sa zuby počas rastu výrazne menia a ich tvar môže byť veľmi variabilný. Samotné zubné znaky preto podľa nich nestačia na spoľahlivú identifikáciu.

Vedci analyzovali aj fotografie uloveného žraloka. Tvrdia, že sfarbenie prsných plutiev, tvar chrbtovej plutvy a ďalšie vonkajšie znaky zodpovedajú práve veľkému bielemu žralokovi. Zároveň odmietli teóriu, že by mohlo ísť o žraloka sleďového.

Mystický úlovok rybárov na
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: mdpi.com)

Žraloky v Stredozemnom mori? Rarita

Výskumníci upozorňujú, že potvrdené výskyty veľkého bieleho žraloka v Stredozemnom mori sú mimoriadne zriedkavé. Každý zdokumentovaný nález mladej jedinca môže priniesť dôležité informácie o oblastiach rozmnožovania a vývoja tohto ohrozeného druhu.

Prípad zároveň ukázal význam fotografií a údajov od rybárov či miestnych obyvateľov. Vedci zdôraznili, že takéto pozorovania môžu byť cenným zdrojom informácií, ak sú následne dôkladne overené odbornou analýzou.

Viac o téme: ŠtúdiaLovŽralokVedciAnalýzaChorvátskoRogoznica
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