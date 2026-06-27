Mystický úlovok rybárov na Jadrane: Šokujúci NÁLEZ a do situácie sa už zapojili aj vedci, vieme, čo to je!

ROGOZNICA - Takmer trojročná polemika okolo žraloka uloveného pri chorvátskej Rogoznici sa podľa vedcov skončila. Medzinárodný tím odborníkov dospel k záveru, že rybári v roku 2023 skutočne ulovili mláďa veľkého bieleho žraloka.
Štúdiu zverejnili na webe mdpi.com. Mladý žralok podľa webu morski.hr meral približne 120 až 130 centimetrov a do sietí sa dostal v septembri 2023. Jeho identifikácia však od začiatku vyvolávala spory.
Rybári totiž zviera iba odfotili a následne ho predali reštaurácii, čím znemožnili podrobné preskúmanie exemplára odborníkmi.
Spomínaná štúdia, na ktorej spolupracovalo viac ako dvadsať vedcov z viacerých krajín sveta, však podľa chorvátskych odborníkov definitívne potvrdila, že išlo o veľkého bieleho žraloka (Carcharodon carcharias).
Polemika bola pri zuboch
Predchádzajúce pochybnosti sa týkali najmä tvaru zubov. Niektorí odborníci tvrdili, že ide o iný druh žraloka. Autori nového výskumu však upozorňujú, že u mladých jedincov sa zuby počas rastu výrazne menia a ich tvar môže byť veľmi variabilný. Samotné zubné znaky preto podľa nich nestačia na spoľahlivú identifikáciu.
Vedci analyzovali aj fotografie uloveného žraloka. Tvrdia, že sfarbenie prsných plutiev, tvar chrbtovej plutvy a ďalšie vonkajšie znaky zodpovedajú práve veľkému bielemu žralokovi. Zároveň odmietli teóriu, že by mohlo ísť o žraloka sleďového.
Žraloky v Stredozemnom mori? Rarita
Výskumníci upozorňujú, že potvrdené výskyty veľkého bieleho žraloka v Stredozemnom mori sú mimoriadne zriedkavé. Každý zdokumentovaný nález mladej jedinca môže priniesť dôležité informácie o oblastiach rozmnožovania a vývoja tohto ohrozeného druhu.
Prípad zároveň ukázal význam fotografií a údajov od rybárov či miestnych obyvateľov. Vedci zdôraznili, že takéto pozorovania môžu byť cenným zdrojom informácií, ak sú následne dôkladne overené odbornou analýzou.