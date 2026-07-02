Hormuz v napätí: Irán chce diktovať trasu lodí a hrozí okamžitou reakciou

TEHERÁN - Iránska armáda opäť potvrdila svoju kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou pre export energetických nosičov z tohto regiónu. Vo štvrtok totiž vyhlásila, že plavidlá môžu cez prieliv prechádzať len po trase, ktorú určí Teherán. Informuje o tom agentúra DPA.
„Akékoľvek nesplnenie tejto požiadavky... sa stretne s okamžitou a rozhodnou reakciou ozbrojených síl,“ uviedlo iránske vojenské vedenie vo vyhlásení, o ktorom informovali tamojšie médiá.
Znovuotvorenie Hormuzu je pritom kľúčovým bodom memoranda o porozumení, ktoré Spojené štáty a Irán dosiahli pred takmer tromi týždňami. USA trvajú na tom, že lode musia mať možnosť slobodne sa plaviť cez prieliv bez platenia akýchkoľvek poplatkov. Teherán útokmi a hrozbami ochromil lodnú dopravu na tejto vodnej ceste po tom, ako Spojené štáty a Izrael koncom februára spustili útoky na Irán, pripomína DPA.