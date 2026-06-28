Na Novej Kaledónii sa konajú voľby: Rozhodnú o vzťahoch s Francúzskom

NOUMÉA - V zámorskom francúzskom území Nová Kaledónia sa v nedeľu začali dlho odkladané voľby do provinčných zastupiteľstiev. Hlasovanie sprevádzajú rozsiahle bezpečnostné opatrenia – na ochranu volebných miestností bolo nasadených približne 2500 policajtov. Informoval o tom novozélandský verejnoprávny rozhlas RNZ, na ktorý sa vo svojej správe odvolala agentúra Reuters.
Voľby, ktoré sa pôvodne mali konať v roku 2024, boli odložené po násilných nepokojoch medzi pôvodnými obyvateľmi - Kanakmi - a stúpencami zotrvania Novej Kaledónie pod správou Francúzska. V rámci provinčných volieb sa v podstate konajú tri hlasovania, a to v Južnej provincii, Severnej provincii a na Ostrovoch vernosti. Časť zvolených zástupcov z každej provincie bude tvoriť 54-členný Kongres - jedinú inštitúciu oprávnenú schvaľovať miestne zákony a kreovať kolektívnu vládu.
Voľby sú založené na zozname voličov
Voľby sú založené na zozname voličov, ktorý je zmrazený od roku 2007: oprávnení voliť sú iba obyvatelia, ktorí sa v Novej Kaledónii usadili pred rokom 1998, a ich potomkovia. Práve pokus o rozšírenie tohto elektorátu o novších obyvateľov spustil v máji 2024 nepokoje, ktoré si vyžiadali 14 mŕtvych a spôsobili škody vo výške viac ako dvoch miliárd eur. Na jar tohto roku bolo do zoznamu voličov zahrnutých aj 10.575 rodených Kalendónčanov, ktorí boli predtým vylúčení. Počet registrovaných voličov sa tak zvýšil zo 169.000 v roku 2019 na viac ako 192.000.
Výsledok hlasovania sa považuje za dôležitý pre budúce rokovania s Francúzskom
Výsledok hlasovania sa považuje za dôležitý pre budúce rokovania s Francúzskom o štatúte tohto tichomorského súostrovia. V troch referendách o nezávislosti vrátane posledného v roku 2021 sa väčšina voličov vyslovila za zotrvanie Novej Kaledónie vo zväzku s Francúzskom. Zástancovia nezávislosti - ich baštou je Severná provincia - sa však nevzdávajú svojho cieľa, ktorým je odtrhnutie tohto územia od Francúzska.
Nová Kaledónia leží v juhozápadnej časti Tichého oceánu a približne 1500 kilometrov východne od Austrálie. Žije tam asi 270.000 obyvateľov, z ktorých približne 41 percent tvoria pôvodní Melanézania – Kanakovia – a asi 24 percent obyvatelia európskeho, prevažne francúzskeho pôvodu. Súostrovie pomenoval v roku 1774 britský moreplavec James Cook. Francúzsko ho kolonizovalo v roku 1853 a od roku 1946 má štatút zámorského územia. Už desaťročia je dejiskom sporov o rozsah francúzskej správy a možnú nezávislosť.