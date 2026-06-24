Zuzana Čaputová opäť na verejnosti: FOTO V Taliansku doslova žiarila! Ušla sa jej nesmierna pocta

BRATISLAVA - Exprezidentka Zuzana Čaputová si prevzala čestný titul Master in Transnational Governance Honoris Causa od Európskeho univerzitného inštitútu.
EUI toto ocenenie bývalej slovenskej prezidentke udelilo za jej dlhodobý záväzok k demokratickým inštitúciám, právnemu štátu a humánnej a inkluzívnej Európe.
"Pani prezidentka sa vo svojom príhovore pod názvom ´Vnútorný život demokracie´zameranom na výzvy demokracie zároveň prihovorila absolventkám a absolventom študijného programu, ktorí týmto slávnostným momentom ukončili svoju vzdelávaciu cestu. Podľa nej najväčšie výzvy demokracie sa neodohrávaju len okolo nás, ale aj v nás. Hlavným odkazom príhovoru bolo, že budúcnosť demokracie nebude závisieť len od kvality našich inštitúcii, ale aj od našej ľudskosti," uviedlo slovenské veľvyslanectvo v Taliansku.
S EUI, ktorý sídli neďaleko Florencie a je prestížnou medzinárodnou akademickou a výskumnou inštitúciou, ambasáda spolupracuje už dlhodobo. V roku sa Slovenska republika stala členom EUI. Má okrem iného má rozbehnutú výbornú spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale aj s Medzinárodným vyšehradským fondom. "Teší nás ocenenie významných Sloveniek a Slovákov vo svete, čo prispieva k pozitívnemu zviditeľneniu našej krajiny vo svete," dodali.