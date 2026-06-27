Panika v Taliansku: Šíri sa nebezpečná nákaza! TIETO potraviny radšej nejedzte

NEAPOL - V okolí Neapola zaznamenali viac ako 150 prípadov vírusovej hepatitídy A. Hoci sa situácia postupne upokojuje, odborníci upozorňujú návštevníkov, aby boli pri výbere jedál mimoriadne opatrní
Taliansko patrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové krajiny Európy a južné regióny každoročne privítajú milióny návštevníkov. Práve oblasť Kampánie však v uplynulých mesiacoch čelila zvýšenému výskytu vírusovej hepatitídy A, známej aj ako žltačka typu A.
Napriek tomu, že najvážnejšia fáza nákazy už podľa odborníkov pominula, zdravotníci naďalej vyzývajú turistov aj miestnych obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. Ako informoval portál Wanted in Rome, v samotnej Kampánii evidujú viac než 150 infikovaných ľudí.
Vyšetrovanie sa sústredilo na morské plody
Pozornosť epidemiológov sa po vypuknutí nákazy obrátila na potraviny, ktoré patria medzi symboly miestnej gastronómie. Podľa portálu Food Safety News značná časť nakazených pred ochorením konzumovala surové alebo nedostatočne tepelne upravené morské plody.
Práve tento poznatok prinútil vedenie Neapola prijať mimoriadne opatrenia. Primátor Gaetano Manfredi na jar dočasne zakázal podávanie surových mušlí, ustríc a ďalších mäkkýšov v reštauračných zariadeniach. Opatrenie zverejnil mestský portál Comune di Napoli.
Zákaz platil aj pre domácnosti
Mestské úrady vtedy upozornili, že zákaz sa netýka iba reštaurácií a prevádzok rýchleho občerstvenia. Odporúčanie smerovalo aj k obyvateľom.
„Konzumácia surových morských plodov je zakázaná vo verejných stravovacích zariadeniach, v predajniach potravín umožňujúcich okamžitú konzumáciu a pri produktoch určených na priamu spotrebu. Celej populácii sa zároveň odporúča nekonzumovať surové morské plody ani v domácnostiach,“ uvádzalo nariadenie.
Vírus sa môže ukrývať vo vode
Odborníci vysvetľujú, že mäkkýše filtrujú veľké množstvo vody, a preto sa v ich tkanivách môžu hromadiť vírusy či baktérie nachádzajúce sa v znečistenom prostredí. Ak sa následne skonzumujú bez dostatočnej tepelnej úpravy, riziko prenosu infekcie na človeka výrazne rastie.
Vyšetrovanie pôvodu nákazy pritom stále pokračuje. Kontrolóri preverujú celý reťazec dodávok morských plodov – od chovateľov a rybárov až po reštaurácie a predajcov.
Na dovolenke stavte na tepelne upravené jedlá
Hygienici preto odporúčajú návštevníkom južného Talianska vyberať si predovšetkým jedlá, ktoré prešli dôkladnou tepelnou úpravou. Bezpečnejšou voľbou sú aj čerstvo pripravené pokrmy, ktoré sa servírujú bezprostredne po uvarení.