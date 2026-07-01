Bombové útoky v Solúne mierili na majetok politikov: Päť ľudí skončilo v nemocnici

ATÉNY - Po troch útokoch zápalnými bombami, ku ktorým došlo v stredu ráno a ktoré boli údajne namierené proti obydliam a majetku členov gréckej vládnucej konzervatívnej strany Nová demokracia (ND), hospitalizovali piatich ľudí, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AP.
Pri útokoch, ku ktorým došlo medzi 4.00 h a 4.45 h ráno pred bytovými domami v meste Solún na severe Grécka, boli použité jednoducho zhotovené výbušné zariadenia vyrobené z kempingových plynových fliaš.
K zraneniam došlo pri poslednom útoku, po ktorom začali horieť okolité vozidlá, oznámila polícia. Jedno z áut údajne patrilo kandidátke na poslankyňu za stranu Nová demokracia. Žena utrpela ľahšie popáleniny a jej matku previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Ďalší traja obyvatelia bytového domu boli hospitalizovaní po tom ako sa nadýchali splodín z dymu.
Agentúra AP konštatuje, že útoky neznámych gréckych militantných skupín na majetok politikov, polície či iných predstaviteľov moci sú v krajine časté. Väčšina z nich však spôsobuje len materiálne škody. V júli 2025 vybuchla bomba pred domom predsedu gréckeho združenia väzenských strážcov v Solúne. On sám však vyviazol bez zranení.