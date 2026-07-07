Súd rozhodol: Nord Stream prehral spor o stovky miliónov eur

LONDÝN - Spoločnosť Nord Stream prehrala spor o 580 miliónov eur s poisťovňami na čele s Lloyd’s Insurance Company v súvislosti s výbuchmi, ktoré zničili plynovody vedúce z Ruska do Európy. Londýnsky súd v pondelok rozhodol, že poisťovne nemusia škody preplatiť, informoval denník Financial Times (FT).
Vrchný súd v Londýne rozhodol, že na zmluvy sa v prípade vojnových udalostí vzťahuje výluka z poistného krytia. Poisťovne sa tak vyhnú vyplateniu odškodného, ktoré by patrilo medzi najväčšie plnenia za poškodenie infraštruktúry v histórii tohto odvetvia. Počas súdneho konania boli ako možní páchatelia výbuchov plynovodov v Baltskom mori v roku 2022 označované Rusko, Ukrajina aj Spojené štáty. Sudkyňa Clare Moulderová však neurčila, kto za sabotážou stál. Rozhodnutie zároveň znamená, že poisťovne nemusia vyplatiť vysoké odškodné spoločnosti, ktorú väčšinovo vlastní ruský plynárenský gigant Gazprom, informoval FT.
Po šesťtýždňovom procese sudkyňa v 96-stranovom rozsudku uviedla, že na posúdenie zodpovednosti poisťovní nebolo potrebné identifikovať páchateľa útokov. Podľa nej vo všetkých vierohodných scenároch, ktoré súd posudzoval, pri vzniku škody zohrávala „významnú“ úlohu vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, a preto uplatnil spomínanú výluku. Rozsudok je úspechom skupiny poisťovní vrátane Lloyd’s Insurance Company a Arch Insurance, ktoré tvrdili, že výbuchy boli dôsledkom vojny, alebo ich musel nariadiť štát, a preto za škody nenesú zodpovednosť. Právnici spoločnosti Nord Stream argumentovali tým, že vojnová výluka by sa nemala uplatniť, lebo vojna bola len okolnosťou, nie priamou príčinou explózií, priblížil FT.
Tvrdili tiež, že útok mohli vykonať neštátni sabotéri. Sudkyňa však dospela k záveru, že aj v takom prípade by ich motivácia vyplývala z vojny. FT dodal, že poisťovne Lloyd’s a Arch, ani právni zástupcovia Nord Stream, sa po vynesení rozsudku nevyjadrili. V septembri 2022 zničili podmorské explózie pri pobreží Dánska tri zo štyroch vetiev plynovodov Nord Stream 1 a 2. Gazprom už pred výbuchmi zastavil dodávky zemného plynu do západnej Európy cez Nord Stream 1, čím podľa mnohých analytikov prispel k energetickej kríze, ktorá európske krajiny stála viac ako jeden bilión eur.
Plynovod Nord Stream 2 mal byť spustený začiatkom roka 2022
Plynovod Nord Stream 2 mal byť spustený začiatkom roka 2022, Nemecko však jeho uvedenie do prevádzky zablokovalo po tom, ako Rusko začínalo inváziu na Ukrajinu. Spoločnosť Nord Stream 1 vlastnil z 51 percent Gazprom, zvyšok patril viacerým nemeckým energetickým firmám. Nord Stream 2 síce financovali aj západné energetické spoločnosti, jeho jediným vlastníkom však zostal ruský gigant.
Po tom, ako nemeckí vyšetrovatelia našli na jachte, ktorá mala slúžiť ako základňa pri umiestnení výbušnín, stopy po trhavinách, boli v Taliansku a Poľsku zadržaní dvaja ukrajinskí podozriví, pripomína FT. Muž zadržaný v Taliansku bol vydaný do Nemecka, zatiaľ čo poľské úrady odmietli vydať druhého podozrivého. Nemecká prokuratúra minulý týždeň obvinila prvého z nich zo spôsobenia výbuchu, poškodenia stavieb, spolupáchateľstva vojnového zločinu a z narušenia fungovania verejných služieb.
Počas procesu v Londýne zazneli viaceré možné scenáre. Podľa jedného z nich mohla plynovody zničiť Ukrajina, aby pripravila Moskvu o príjmy z predaja plynu. Ďalšia teória hovorila, že za útokmi mohlo stáť samotné Rusko s cieľom odoprieť Európe dodávky plynu. Právny zástupca poisťovní vo svojom písomnom podaní zase uviedol, že možným motívom Spojených štátov mohlo byť zníženie geopolitického vplyvu, ktoré Rusko malo aj vďaka plynovodom. Sudkyňa však zdôraznila, že vyriešenie otázky, kto bol páchateľom, nebolo potrebné pre rozhodnutie v prospech poisťovní, uzavrel denník Financial Times.