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Napätie pri Hormuzskom prielive opäť eskaluje: Tanker zasiahol neznámy projektil

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(Zdroj: reprofoto x/RealBababanaras)
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TASR

MASKAT - Ropný tanker pri Ománe neďaleko Hormuzského prielivu v pondelok zasiahol „neznámy projektil“, ktorý spôsobil požiar, uviedla britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO). K incidentu došlo napriek platnému prímeriu medzi USA a Iránom a pokračujúcemu úsiliu o dosiahnutie konečnej mierovej dohody. Informuje správa agentúry AFP.

UKMTO uviedla, že k incidentu došlo približne osem námorných míľ (15 kilometrov) východne od mesta Limah. „Tanker nahlásil, že ho na ľavoboku zasiahol neznámy projektil, ktorý spôsobil požiar, keď sa plavil smerom na juh,“ napísala na sociálnej sieti X. Organizácia dodala, že neboli hlásené žiadne obete ani škody na životnom prostredí. „Lodiam odporúčame plaviť sa so zvýšenou opatrnosťou a nahlásiť UKMTO akúkoľvek podozrivú aktivitu,“ informovala s tým, že incident vyšetrujú príslušné orgány.

Iránska štátna televízia IRIB s odvolaním sa na anonymné zdroje informovala, že tanker „plánoval preplávať ománskou trasou v Hormuzskom prielive za podpory amerického námorníctva“. Loď mala byť „napadnutá po tom, ako ignorovala opakované varovania“. IRIB uviedla, že žiadny iránsky predstaviteľ zatiaľ túto správu nepotvrdil ani nevyvrátil.

Portál Axios zase priniesol informáciu, že iránska armáda v pondelok večer vypálila najmenej dve rakety na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Odvolával sa pritom na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov. Jeden z nich uviedol, že okrem tankera iránska raketa zasiahla aj ďalšiu loď. Obe plavidlá utrpeli značné škody, no podľa amerického predstaviteľa si incidenty nevyžiadali obete.

K útoku sa nikto neprihlásil

K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. Z úderov na najmenej ďalšie dve plavidlá, ktoré sa v uplynulých dňoch plavili v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu, je však podozrievaný Irán, píše agentúra AP. Hormuz bol počas vojny USA a Izraela proti Iránu centrom napätia, keď Teherán zablokoval túto námornú trasu a viaceré obchodné lode sa stali cieľom útokov, čo prudko zvýšilo ceny energií na svetových trhoch.

Spojené štáty reagovali vlastnou námornou blokádou a neskôr podnikli odvetné údery proti Iránu, keď ho obvinili z útokov na obchodnú lodnú dopravu. Námorná doprava sa obnovila po tom, ako Washington a Teherán minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom bolo ukončiť konflikt a znovu otvoriť túto strategickú trasu. Irán však trvá na tom, že sa nevráti k predvojnovému režimu, v rámci ktorého mohli lode prielivom voľne prechádzať. Zároveň varoval plavidlá, aby nepoužívali trasy mimo koridoru, ktorý povolil pozdĺž svojho pobrežia.

Viac o téme: TankerRopaútok OmánHormuzský prieliv
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