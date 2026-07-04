Napätie v Albánsku rastie: Ľudskoprávna organizácia varuje pred neprimeraným zásahom polície

TIRANA - Albánska organizácia na ochranu práv v sobotu varovala pred „neprimeraným použitím policajnej sily“ na proteste proti výstavbe luxusného hotela spojeného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentúra AFP.
Protesty sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s Trumpovou dcérou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odpor voči projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie, pričom požiadavky demonštrantov momentálne zahŕňajú aj odstúpenie premiéra Ediho Ramu.
Protesty sa konajú denne v hlavnom meste Tirana, pričom vo štvrtok ráno sa demonštranti už po druhýkrát v tomto týždni zišli pred parlamentom, aby konfrontovali zákonodarcov a zablokovali vstup do budovy. Polícia použila slzotvorný plyn, korenistý sprej a vodné delá na rozhnanie stoviek demonštrantov. Niektorí z demonštrantov sa pokúšali pretlačiť cez kordóny policajtov, hádzali vajcia, kamene a iné predmety.
Podľa vyjadrenia polície utrpelo zranenia 15 policajtov, zatiaľ čo 25 demonštrantov bolo zadržaných. Albánsky helsinský výbor (AHC) vo vyhlásení, ktoré v sobotu získala agentúra AFP, vyjadril „znepokojenie nad eskaláciou situácie“ na proteste. „Individuálne násilie nemôže ospravedlniť neprimerané použitie sily“ zo strany polície, uviedol výbor. Protest bol zväčša pokojný a izolované násilie nemožno pripisovať všetkým demonštrantom, dodala táto monitorovacia organizácia.
Zároveň uviedla, že polícia použila slzotvorný plyn bez varovania a nasadila zbytočnú silu vrátane obuškov a úderov päsťami proti zneškodneným demonštrantom na zemi. „Je to neprijateľné a vyžaduje si to okamžité, nezávislé a efektívne vyšetrovanie,“ dodal výbor. Štvrtkové násilnosti boli v ostrom kontraste s prevažne pokojnými každodennými zhromaždeniami, ktoré od začiatku tohto hnutia pritiahli do ulíc tisíce ľudí. Plánovaný hotel bol prvýkrát predstavený v roku 2024, avšak najnovšia vlna protestov vypukla po tom, čo sa na plážach koncom mája objavili oplotenia z ostnatého drôtu a buldozéry.