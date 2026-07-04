Na babičku (†77) sa počas vešania bielizne zrútil múr: Desivé opisy svedkov, znelo to ako výbuch bomby!

WIGAN - V britskom Wigane došlo k neuveriteľnej tragédii. Sedemdesiatsedemročná Clarice Berry zomrela po tom, čo sa na ňu zrútila stena jej domu, keď vešala bielizeň pod prístreškom. Stena, ktorú koroner neskôr označil za „časovanú bombu“, pochovala ženu pod približne trojmetrovou masou tehál a sutiny.
K tragédii došlo ešte v roku 2021. Svedkovia uviedli, že pád steny znel „ako výbuch bomby“. Šokovaní susedia a okoloidúci sa okamžite vrhli k troskám a snažili sa ženu vyslobodiť holými rukami. Clarice Berry, babičku šiestich vnúčat, napokon vyslobodili hasiči a previezli do nemocnice, kde krátko po príchode zomrela na následky zranení, píše The Sun.
Prípad sa dostal na súd
Po piatich rokoch sa prípad dostal na súd. Na pondelkovom (27. 6.) pojednávaní na súde v Boltone koronerka Briona Hartley označila smrť za „nezmyselnú“ a ostro kritizovala prenajímateľa nehnuteľnosti za to, že roky ignoroval upozornenia na poškodenú stenu.
Vyšetrovanie vedené inšpektorom Georgeom Smartom z Health and Safety Executive potvrdilo, že stena mala dlhodobý štrukturálny problém — zlyhané väzby v murive, ktoré spôsobovali postupné vydúvanie. Podľa koronerky bolo vydutie viditeľné celé roky a bolo zaznamenané ako problém vyžadujúci urgentnú pozornosť. Jej manžel Arthur Berry opakovane hlásil, že múr je vydutý a vyžaduje opravu. Napriek tomu sa neuskutočnila žiadna štrukturálna kontrola ani oprava.
„Zmysluplné slovo ‘tragédia’ sa často nadužíva, ale presne to je to, čo Arthur našiel, keď sa v ten deň vrátil domov,“ uviedla Hartley. Dodala, že ak by prenajímateľ alebo stavebný inšpektor konal so „zdravým rozumom“, kolapsu steny by sa dalo predísť. „Zmysluplná tragédia Clariceinej smrti spočíva v tom, že každý kompetentný odborník by tento múr identifikoval ako časovanú bombu. Ak by sa vykonala kontrola, na 99 percent by sa prijali nápravné opatrenia a kolaps by sa neudial,“ uviedla Hartley. Súd tiež vypočul, že v dome sa nachádzal aj nefunkčný kotol, no ten nezohral žiadnu úlohu pri kolapse steny.
Po skončení pojednávania sa k záverom vyjadrila aj dcéra obete, Amanda Berry‑Smith. „Nič nám nevráti našu mamu, ale sme presvedčení, že závery súdu presne odrážajú dôkazy. Je to devastujúca strata a nechceme, aby podobnú traumu zažila ďalšia rodina. Veríme, že správa pomôže predchádzať budúcim úmrtiam. Teraz sa sústreďujeme na to, aby sme si pripomínali Clarice ako milovanú manželku a mamu,“ vyhlásila.