Letné nebezpečenstvo, ktoré deťom NIČÍ životy! Bratislavský primár varuje pred obrovskou CHYBOU

BRATISLAVA - Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Svorad Trnovec varuje pred skokmi detí do neznámej alebo plytkej vody. Upozorňuje, že môže dôjsť k poraneniu krčnej chrbtice, čo môže mať za následok aj úplné ochrnutie. Lekár preto radí vždy vopred skontrolovať hĺbku vody. Informuje o tom vo videu, ktoré NÚDCH zverejnil na sociálnej sieti.
„Človek, ktorý skočí do tej vody, tak narazí hlavou na dno, poraní si krčnú chrbticu. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky, ako ochrnutie vlastne celého pacienta. Hovorím to preto, lebo už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život,“ vysvetlil primár.
V súvislosti s letom lekári z NÚDCH zároveň pripomínajú viaceré odporúčania. Rodičia s malými deťmi by sa v horúčavách nemali zdržiavať vonku medzi 11.00 a 16.00 h. Dieťa má byť vzdušne a ľahko oblečené s pokrývkou hlavy, pokožku treba chrániť krémom s vysokým ochranným faktorom a priebežne deťom ponúkať tekutiny a nečakať na smäd. Upozorňujú najmä rodičov malých detí, aby viac sledovali pitný režim u detí, koľko tekutín prijmú, či majú mokré plienky a skôr vyhľadali lekára v prípade dehydratácie. Počas horúčav už lekári riešili dehydratované deti s akútnym poškodením obličiek z nedostatku tekutín.
Dohľad nad pitným režimom
U starších detí sa zvyšuje nárok na hydratáciu napríklad v dôsledku zvýšenej aktivity pri športe a vysokých teplotách, lekári odporúčajú prijímať tekutiny priebežne a dohliadať na správnu hydratáciu a nečakať na smäd. Tiež treba primerane striedať pobyt na slnku a v tieni. Rovnako platí ochrana pokožky kozmetikou s vysokým ochranným faktorom, ľahké, vzdušné oblečenie.
Pri športe a pohybových aktivitách treba používať odporúčané ochranné pomôcky a u menších detí zabezpečiť dohľad. Pozor treba dať aj na prípadné náhodné otravy. Pokiaľ malé deti navštevujú starých rodičov alebo príležitostne iné osoby, treba dať pozor na lieky v kabelkách alebo iných deťom dostupných miestach, tiež na toxické látky, ktoré sa niekedy nesprávne skladujú v potravinových fľašiach, zvlášť vo fľašiach od nápojov určených pre deti, ktoré často aj svojou farbou pripomínajú obľúbený nápoj.
Pri používaní klimatizácie lekári apelujú na to, aby boli lamely vnútornej jednotky nastavené tak, aby osoby v miestnosti nevnímali prúdenie studeného vzduchu priamo na telo. „Je vhodné miestnosti vychladiť vopred, a to najmä v prípade malých detí,“ dodali.