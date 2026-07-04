Rodina zažila v Egypte šok: Hotel pre nich nemal dohodnuté ubytovanie! Ak sa vám nepáči, spite na recepcii, povedali im

BRATISLAVA - Vysnívaná dovolenka sa zmenila na peklo. Dovolenkári s deťmi prišla do Egypta na dovolenku aj s deťmi, hotel mali vopred starostlivo vybraný a zarezervovaný. O to väčší šok zažili, keď im po príchode na recepcii povedali, že pre nich nemajú voľnú izbu.
Zlú skúsenosť opísala dovolenkárka na sociálnej sieti. Rodina mala byť ubytovaná v 4-hviezdičkovom rezorte, o ktorom si vopred zisťovali informácie - žena si čítala recenzie, písala s ľuďmi, ktorí sa doň opakovane vracali a pozrela si aj videá na YouTube. Na základe toho verila, že pobyt bude v poriadku. Opak bol však pravdou. Upozornil na to web tnlive.
Problémy sa mali začať už hneď po prílete. Skupina 11 ľudí, z toho päť detí, dorazila do hotela 22. júna približne o 15.00 h. Check-in už mal byť v tomto čase už možný, no na recepcii im povedali, že ešte nie sú pripravené izby. Rodina sa preto najedla, vybrala sa na pláž a čakala. Ani na druhý pokus ich však hotel neubytoval. Na recepcii im totiž nakoniec oznámili, že pre nich nemajú žiadnu izbu, pretože hotel je obsadený na 107 percent.
Pôvodne mali mať dve rodinné izby a jednu dvojlôžkovú izbu s prístelkou. Namiesto toho im po dlhom dohadovaní ponúkli jeden apartmán s bazénom pre všetkých. Apartmán mal byť však určený pre štyroch ľudí, ostatní dostali matrace a spali na zemi. Dovolenkárka, ktorá sa u túto skúsenosť podelila, dokonca uviedla, že personál jej mal povedať, že ak sa im nepáči, prvú noc môžu spať na recepcii. Na druhý deň dostala skupina ďalšiu izbu, no 8 ľudí muselo aj tak naďalej bývať v apartmáne s jednou kúpeľňou.
Okrem ubytovania narazili aj na problém s hotelovou službou. Počas desiatich dní mali dostať pre osem ľudí iba štyri veľké a tri malé uteráky, upratovanie prišlo trikrát a balenú vodu si museli zabezpečovať sami.
K takýmto situáciám nemusí dochádzať iba náhodou. Overbooking, čiže to, že hotel predá viac izieb, ako má na daný termín k dispozícii, je v hotelierstve pomerne častý jav. Hotely to robia často zámerne preto, aby takto minimalizovali škody, ktoré im vznikajú, ak niekto zruší rezerváciu na poslednú chvíľu.