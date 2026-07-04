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Weidelová a Chrupalla obhájili posty predsedov AfD, zjazd sprevádzali protesty

Alice Weidelová a Tino Chrupalla
Alice Weidelová a Tino Chrupalla (Zdroj: SITA/Katharina Kausche/dpa via AP)
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TASR

ERFURT - Alice Weidelová a Tino Chrupalla zostávajú na čele strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Stranícky zjazd v Erfurte ich v sobotu oboch potvrdil vo funkciách predsedov na nasledujúce dva roky, informuje o tom agentúra DPA.

Weidelová získala 81,3 percenta, Chrupalla 70 percent hlasov – pre Chrupallu ide o citeľný prepad, pre Weidelovú o mierny nárast. Na straníckom zjazde v Essene v roku 2024 získal Chrupalla takmer 83 percent a Weidelová približne 80 percent. Protikandidáti sa neobjavili ani tentoraz, konštatuje DPA. Obaja lídri sa navrhli navzájom. Delegáti sa predtým jasnou väčšinou rozhodli, že stranu bude aj naďalej viesť dvojčlenné vedenie (tzv. Doppelspitze). Podľa stanov strany by pritom bolo možné aj vedenie jedným predsedom.

Ostro zaútočila na Merza

Weidelová na zjazde ostro zaútočila na spolkového kancelára Friedricha Merza (CDU), ktorého obvinila okrem iného z toho, že škrtá vlastné sľuby. „Budeme nekompromisne deportovať!“ vyhlásila v sále. Chrupalla vo svojom kandidátskom prejave zdôraznil mocenské ambície AfD. „Chceme vládnuť,“ vyhlásil. Strana podľa neho vyrástla na ľudovú stranu (Volkspartei). To, že ovládajú opozičnú prácu, už podľa neho dokázali. „A budeme vládnuť, najprv v jednej krajinskej vláde, potom na spolkovej úrovni,“ vyhlásil s tým, že na to je však potrebné byť dobre pripravený.

Stranícky zjazd sa koná v čase, keď je AfD v celonárodných prieskumoch silnejšia než kedykoľvek predtým, píše DPA. So septembrovými krajinskými voľbami na východe krajiny spája strana navyše nádeje na svoju prvú účasť vo vláde. Chrupalla a Weidelová vedú AfD spoločne od leta 2022. Weidelová sa vypracovala na prominentnú vodcovskú osobnosť AfD a v kampani pred spolkovými voľbami v roku 2025 bola vyhlásená za kandidátku na kancelárku. Chrupalla, ktorého kedysi podporoval spoluzakladateľ AfD Alexander Gauland, stojí na čele AfD už od novembra 2019 – spočiatku po boku Jörga Meuthena, ktorý neskôr AfD opustil, pretože bola pre neho príliš radikálna. Chrupalla je tak v súčasnosti najdlhšie slúžiacim šéfom, akého AfD od svojho založenia v roku 2013 mala.

Zjazd sprevádzali protesty

Stranícky zjazd sprevádzali podľa očakávania rozsiahle protesty. V Erfurte boli v uliciach desaťtisíce demonštrantov. Napriek blokádam prístupových ciest sa však stretnutie delegátov začalo bez zdržania, keďže väčšina z približne 600 členov AfD dorazila už v skorých ranných hodinách. V sprievode polície ich na výstavisko Messe Erfurt priviezli autobusmi. Podľa hovorcu bolo už pred piatou hodinou ráno v areáli 540 delegátov.

Chrupalla otvoril stretnutie slovami: „Ranné vtáča ďalej doskáče. Výtržníci z Antify svoju vlastnú blokádu zaspali.“ Weidelová sa obrátila na politických odporcov a demonštrantov so slovami: „Nás nezlomíte, práve naopak, budeme čoraz silnejší a väčší.“ AfD ako celok je Úradom na ochranu ústavy okrem iného v Durínsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku klasifikovaná ako preukázateľne pravicovo-extrémistická, pripomína DPA.

Viac o téme: Alice WeidelováTino ChrupallaAlternatíva pre Nemecko (AfD)
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