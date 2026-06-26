Tesco sa rozširuje a modernizuje od Oravy po juh: Otvára 2 nové predajne a Online Nákupy už pre 85 % Slovákov

Tesco je opäť o niečo bližšie k svojim zákazníkom v regiónoch. Vo štvrtok 25. júna 2026 otvára dve úplne nové predajne v Chorvátskom Grobe v okrese Senec a v Zákamennom v okrese Námestovo. Zároveň prináša skvelú správu aj pre obyvateľov južného Slovenska, kde rozširuje obľúbenú službu Tesco Online Nákupy do Komárna a blízkeho okolia. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti je tak aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov. Reťazec investuje aj do existujúcej siete svojich predajní – v týchto dňoch otvára aj modernizovaný supermarket v Turzovke na Kysuciach.
Otvorením dvoch nových supermarketov na Orave a juhu Slovenska sa sieť obchodov Tesco rozšíri na 185 kamenných predajní.Tento rok už reťazec otvoril aj dve nové predajne v Bratislave, a to na Hálovej ulici v Petržalke a v rezidencii Florian v Starom Meste, ktoré si rýchlo našli svojich verných zákazníkov.
„V Tescu je naším cieľom byť k našim zákazníkom čo najbližšie a poskytovať im moderné a komfortné služby pri nakupovaní. Otvorením dvoch nových predajní v Chorvátskom Grobe a Zákamennom, dokončením modernizácie predajne v Turzovke, ako aj rozšírením Tesco Online Nákupov do Komárna a okolia opäť zvyšujeme našu dostupnosť v slovenských regiónoch. Teším sa, že všetky naše obchody sú pevnou súčasťou komunít a budeme pomáhať darovaním potravín pre ľudí v núdzi v ďalších lokalitách. Zároveň pri príležitosti otvorenia nových predajní podporíme aj miestne základné školy a počas prvých dvoch dní venujeme 1 euro z každého nákupu nad 10 eur,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Moderné nákupy pre dynamickú lokalitu
Nová predajňa v Chorvátskom Grobe v rozšírenom nákupnom centre OC Klokan ponúka zákazníkom z radov miestnych obyvateľov aj širokého okolia komfortný nákup na veľkorysej ploche 1 440 m². O plynulú prevádzku a maximálnu spokojnosť nakupujúcich sa stará tím 16 vyškolených kolegov.
Predajňa prináša najmodernejšie technológie vrátane obľúbenej služby Scan&Shop, ktorú môžu zákazníci využiť prostredníctvom ručných skenerov alebo vlastného smartfónu. Rýchle vybavenie nákupov zabezpečí celkovo 9 pokladní – 3 klasické pásové pokladne, 4 samoobslužné pokladne pre platbu kartou a 2 samoobslužné pokladne prijímajúce aj hotovosť. V sortimente predajne nájdu zákazníci aj kávový pult, zónu rýchleho občerstvenia so snackmi hneď pri vstupe, obľúbenú značku módy F&F a samozrejmosťou je aj zálohomat na vratné obaly.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne v Chorvátskom Grobe venuje Tesco počas prvých dvoch dní, 25. a 26. júna 2026, 1 € z každého nákupu nad 10 € miestnej komunite. Vyzbieraná suma poputuje Základnej škole s materskou školou Chorvátsky Grobna podporu aktívneho pohybu žiakov a zdravého životného štýlu.
Nákupy v Tescu na Orave bez dlhého cestovania
Obyvatelia najľudnatejšej oravskej obce Zákamenné, ako aj turisti smerujúci na blízke lyžiarske zjazdovky či populárnu Oravskú lesnú železničku to majú pri nákupoch opäť o niečo jednoduchšie. Kým doteraz bolo pre nich najbližšie Tesco vzdialené až 30 kilometrov v Tvrdošíne, od štvrtka 25. júna 2026 si môžu pohodlne nakúpiť v novom Tescu s predajnou plochou 900 m² priamo v Zákamennom.
V predajni našlo novú pracovnú príležitosť 14 kolegov a kolegýň. Zákazníci majú k dispozícii široký sortiment chladených výrobkov, bohatý výber čerstvého ovocia a zeleniny, sezónny nepotravinový tovar, základnú ponuku módy F&F a aj zálohomat. Predajňa je vybavená modernými ekologickými chladiacimi a mraziacimi boxmi, pre zákazníkov bude k dispozícii 6 samoobslužných pokladní (4 na kartu, 2 na kartu i hotovosť) a 2 pásové pokladne.
Aj v Zákamennom Tesco podporí pri príležitosti otvorenia novej predajne miestnu komunitu. Od 25. do 26. júna 2026 daruje 1 € z každého nákupu nad 10 € v novej predajni Základnej škole J. Vojtaššáka s cieľom posilňovať inklúziu a odstraňovať bariéry medzi deťmi.
Spolu s otvorením dvoch nových predajní Tesco vo štvrtok 25. júna 2026 otvára aj modernizovanú predajňu v Turzovke v okrese Čadca a zároveň umožní nechať si nákup z Tesca doručiť až k dverám obyvateľom Komárna a blízkeho okolia. Ide o ďalšie rozšírenie služby Tesco Online Nákupy v tomto roku, vďaka čomu ju môže využívať viac ako 85 % Slovákov.
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