Nebezpečný moment v Malej Fatre: Uvoľnený kameň poranil chrbát 43-ročnej ženy

ŠÚTOVO - Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu popoludní v oblasti Šútovského vodopádu. Uvoľnený kameň tam spôsobil zranenie 43-ročnej žene. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Ženu podľa horských záchranárov zasiahol kameň uvoľnený činnosťou osôb nachádzajúcich sa nad vodopádom a spôsobil jej úraz v oblasti chrbta. Horskí záchranári ženu vyšetrili a ošetrili. Z chaty Vodopád žena následne pokračovala na ďalšie ošetrenie v sprievode rodinných príslušníkov.
„Upozorňuje návštevníkov hôr na práva a povinnosti osôb v horskej oblasti v zmysle zákona o Horskej záchrannej službe. Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,“ zdôraznila HZS.