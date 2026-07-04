Známej Slovenke prišlo zle za volantom: Brala ju záchranka!

BRATISLAVA - Známa Slovenka prežila mimoriadne nepríjemné chvíle. Počas bežného pracovného dňa sa jej za volantom náhle urobilo zle a zo strachu, že stratí vedomie, privolala pomoc. Napokon skončila v nemocnici...
Meno Michaely Ngo sa v minulosti spájalo s viacerými známymi mužmi. Najprv tvorila pár s režisérom Michalom Nemtudom, následne sa objavili špekulácie o tom, že je milenkou Borisa Kollára, čo však nikdy nebolo oficiálne potvrdené. Neskôr randila s exfarmárom Matejom Jurkovičom. Napokon našla šťastie po boku partnera Tomáša, s ktorým sa v roku 2021 tešili z narodenia syna Tobiasa.
Michaela sa po čase úspešne etablovala v oblasti realít, kde dodnes pôsobí. Práve počas vybavovania pracovných povinností však zažila nepríjemné chvíle, ktoré ju vystrašili natoľko, že skončila v nemocnici. Na svojom profile na sociálnej sieti opísala, že deň sa spočiatku nijako nelíšil od ostatných. V dobrej nálade sadla do auta a vyrazila za prácou. V priebehu jazdy sa však jej zdravotný stav náhle dramaticky zhoršil.
„Zrazu mi však z ničoho nič prišlo extrémne zle. Začalo sa mi všetko točiť, prišla obrovská slabosť a mala som pocit, že ma úplne vypne,” priznala na sociálnej sieti. Najväčšie obavy mala z toho, že by mohla stratiť vedomie priamo počas šoférovania a ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Napriek silnej slabosti sa jej podarilo dôjsť na bezpečné miesto, odkiaľ privolala pomoc.
„Úprimne, najviac som sa bála toho, že stratím vedomie za volantom a spôsobím haváriu. Z posledných síl sa mi podarilo dostať na Nivy do garáže, odkiaľ som volala rodine, aby vedeli, kde som. Prišla švagriná a zavolala pomoc, pretože som sa cítila fakt otrasne. Prišla záchranka a odviezli ma do nemocnice. Netuším, čo to bolo ani z čoho to prišlo,” vyjadrila sa s tým, že sa momentálne cíti už lepšie. Hoci lekári zatiaľ neurčili presnú príčinu jej kolapsu, samotná Michaela sa domnieva, že za zdravotnými problémami mohlo byť viacero faktorov. Svojim sledovateľom preto odkázala, aby nepodceňovali oddych ani dostatočný pitný režim, najmä počas horúcich letných dní.
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