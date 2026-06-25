Zemetrasenia vo Venezuele a Japonsku: Slováci sú v poriadku, potvrdilo ministerstvo

BRATISLAVA - V súvislosti so zemetraseniami vo Venezuele a Japonsku sa na príslušné zastupiteľské úrady ani na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neobrátil so žiadosťou o konzulárnu asistenciu žiadny slovenský občan. Informoval rezort diplomacie.
„Občania SR, ktorí zaregistrovali svoj pobyt vo Venezuele v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou, sú v poriadku, resp. opustili Venezuelu ešte pred samotným zemetrasením,“ uviedli z tlačového odboru ministerstva. Situáciu vo Venezuele i Japonsku MZVEZ monitoruje a je pripravené v prípade potreby slovenským občanom v núdzi pomôcť. V tejto súvislosti upozorňuje na ďalšie možné riziko na Ďalekom východe. „Podľa dostupných informácií na Japonsko smerujú dva tajfúny, ktoré by mali v sobotu 27. júna zasiahnuť juh krajiny, Tokio a širšiu metropolitnú oblasť Kanto,“ spresnilo ministerstvo.
Občanom SR, ktorí sa ocitli v núdzi, odporúča kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie, ktoré je pripravené poskytnúť náležitú asistenciu nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni na číslach +421 2 5978 5978, +421 906 07 5978 a na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk.
Sever Venezuely v stredu (24. 6.) večer miestneho času najskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdom 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas. Zemetrasenie s magnitúdom 6,9 vo štvrtok zasiahlo aj severné Japonsko. V tomto prípade sa vyskytlo pri severnom pobreží prefektúry Iwate v hĺbke 50 kilometrov.
Silné zemetrasenia zaznamenajú aj seizmometre inštalované v Európe
Silné zemetrasenia, aké boli v Japonsku a Venezuele, zaznamenajú aj seizmometre inštalované v rámci Európy. Národná sieť seizmických staníc na Slovensku má takú citlivosť, že vie zaznamenať zemetrasenie s magnitúdom 5,5 a viac aj s epicentrom na druhom konci sveta. Uviedol vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. Dve zemetrasenia v jeden deň na dvoch rozličných miestach nie sú podľa Csicsaya nezvyčajné. „Je normálne, že v relatívne krátkom čase - ak berieme do úvahy, ako plynie geologický čas, tak v podstate to bolo extrémne rýchlo - v rôznych kútoch sveta dôjde k takýmto silným zemetraseniam. O rarite môžeme hovoriť v takom kontexte, že sa to nedeje na dennej báze,“ skonštatoval seizmológ.
Priblížil, že epicentrum zemetrasenia v Japonsku bolo v subdukčnej zóne, kde sa pacifická doska podsúva pod okhotskú, ktorá je súčasťou eurázijskej dosky. V prípade venezuelských zemetrasení ide o transformný zlom, keď sa dve litosférické dosky kĺžu vedľa seba, vysvetlil Csicsay. Dodal, že v tomto prípade ide o pravostranný horizontálny posun karibskej dosky vedľa juhoamerickej. V postihnutých regiónoch dôjde podľa seizmológa k dotrasom, ktoré môžu byť podobne silné ako hlavný otras. V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť aj silnejší dotras. „Za deň prístroje môžu zaznamenať aj stovky slabších zemetrasení z daného regiónu,“ poznamenal.
Csicsay tvrdí, že najsilnejší otras alebo zvýšená seizmická aktivita na danej zlomovej ploche aktivizuje susedný zlomový systém, na ktorom tiež dôjde k silnejšiemu zemetraseniu. „Môžeme si spomenúť na február 2023, kedy v hraničnej oblasti Turecka a Sýrie došlo v priebehu pol dňa k dvom silným zemetraseniam, s magnitúdom 7,8 a 7,7 na odlišných zlomových systémoch,“ uviedol. Odborník vylúčil, že by týmito zemetraseniami mohla byť zasiahnutá Európa. Hlavnou príčinou väčšiny zemetrasení s epicentrom v Európe je subdukcia africkej dosky pod eurázijskú dosku. Zemetrasenia v Japonsku a Venezuele vznikli na kontaktoch iných litosférických dosiek, vysvetlil.