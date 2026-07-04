ŠKANDÁL v ruskej armáde: Zatkli vplyvného generála! S komplicmi mal VYDIERAŤ vlastných vojakov

MOSKVA - Pre obvinenia z podvodu v rámci rozsiahleho vyšetrovania vydierania vojakov bol ruský generál Alexander Dembicky umiestnený do vyšetrovacej väzby. V piatok o tom informovala spravodajská agentúra RBC, píše o tom denník The Moscow Times.
Súd potvrdil zatknutie, ale odmietol zverejniť podrobnosti s odvolaním sa na mlčanlivosť počas vyšetrovania. Dembickij obvinenia popiera a údajne je zadržiavaný v moskovskom väzenskom centre Lefortovo. Generálmajor Alexander Dembicky velil nedávno vytvorenému 44. armádnemu zboru Leningradského vojenského obvodu, uviedlo pre RBC päť zdrojov oboznámených s rozhodnutím súdu. Jeho súčasťou bola aj súkromná žoldnierska skupina Jastreb.
Proti Dembickému v samostatnom prípade v rámci dohody o vine a treste vypovedal zakladateľ spoločnosti Jastreb, Alexej Maruščenko. Ten čelí viacerým obvineniam vrátane vraždy, obchodovania so zbraňami, rozsiahlych podvodov, vydierania, únosu a zneužívania právomoci.
Generálov prípad sa sústreďuje na obvinenia, že 89 regrútov bolo podvodom zverbovaných do Jastrebu a potom od nich vymohli viac ako 8,8 milióna rubľov (asi 100.000 eur) za náborový príspevok. Údajne najmenej jedna obeť bola niekoľko dní spútaná a bitá, kým nesúhlasila s prevodom 500.000 rubľov (asi 5600 eur). V inom incidente bol unesený vojnový korešpondent Roman Semenov a požadovali od jeho manželky výkupné vo výške jeden milión rubľov. Rozšírené vyšetrovanie sa začalo ešte vo februári 2025 a úrady odvtedy vypočuli viac ako 800 svedkov, informovala RBC.