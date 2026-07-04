Kúpalisko v Spišskej Novej Vsi reaguje na neúnosnú situáciu: Po hrôzach výrazne dvíha ceny pre cezpoľných!

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Zúfalú situáciu na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi sa rozhli kompetentní riešiť zavedením vyšších cien pre návštevníkov. Miestni budú mať ceny výrazne nižšie, ako cezpoľní.
Ako sme vás v piatok informovali, že na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi sa ocitli v náročnej situácii. Dôvodom bolo správanie neprispôsobivých občanov, ktorí ignorujú akékoľvek pravidlá slušného správania, robia hluk, ničia majetok a znečisťujú vodu a vyhnali tak z kúpaliska množstvo slušných rodín. Zažili sme tam močenie do bazénu, z nosa im tiekli sople. Boli sme svedkami toho, ako sa tam rôzne výlučky telesné ocitli v bazéne. Všetko to vypúšťali, utierali do vody,“ opísala realitu jedna z návštevníčok pre STVR.
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Ďalším obrovským problémom má byť hygiena. „Plávajú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahí. Nechcú opustiť bazén. Skáču do bazéna, kopú, ohrozujú aj ostatných plavcov, obmedzujú verejnosť,“ podelila sa o svoje zážitky znechutená plavčíčka.
Podľa vedenia areálu už nejde len o porušovanie hygieny, ale aj o bezpečnosť. Na dennom poriadku sú vulgárne nadávky, bitky, krádeže a neporiadok v šatniacg. „Zamestnanci sa boja. Je to ťažké a zvrháva sa to tu,“ priznal otvorene riaditeľ Správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi Vladimír Hovaňák.
Rozdieľny cenník pre domácich a cudzích
Situácia viedla k tomu, že slušní ľudia na kúpalisko prestali chodiť. Mesto a správa kúpaliska sa odmietli na celú vec len pozerať a avizovali, že pristúpia k opatreniam. O akéopatrenia ide, definitívne oznámili včera. Kúpalisko zostáva v prvom rade tento víkend zatvorené. Dôvodom je vykonanie mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení. Počas víkendu prebehne dôkladná sanitácia bazénov, technologických zariadení aj celého areálu, aby bolo kúpalisko pripravené na bezpečnú prevádzku.
Od pondelka 6. júla bude kúpalisko opätovne otvorené už podľa nového prevádzkového poriadku, ktorý prináša viaceré zmeny. "Jeho súčasťou je aj zníženie maximálnej kapacity letného kúpaliska, ktorá umožní lepšie regulovať počet návštevníkov v areáli a prispieť k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prostrediu pre všetkých," uvádza mesto na svojom webe.
Jedným z hlavných opatrení je výrazné posilnenie bezpečnosti. "Mesto rozširuje spoluprácu s Policajným zborom SR, Mestskou políciou Spišská Nová Ves a SBS. Zvýši sa aj počet kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienických noriem už pri vstupe do areálu. Personál kúpaliska absolvoval školenie, aby vedel dôsledne uplatňovať nové pravidlá a riešiť prípadné porušovanie poriadku," uviedli.
Súčasťou prijatých opatrení je aj úprava výšky vstupného. Základné vstupné pre dospelých návštevníkov sa mení z 8 eur na 20 eur a vstupné pre deti zo 4,80 eura na 12 eur. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi si môžu uplatniť zvýhodnenú rezidentskú zľavu, t. j. cena vstupného je 6 eur pre dospelých a 4,80 eur pre deti.
„Verím, že prijaté systémové opatrenia a zmeny prispejú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a pohody všetkých návštevníkov letného kúpaliska. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia Spišskej Novej Vsi aj návštevníci mesta cítiť príjemne, bezpečne a budú si môcť naplno užiť letné dni. Chcem zároveň poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí rešpektujú prevádzkový poriadok a svojím správaním prispievajú ku kultúrnej a pokojnej atmosfére na kúpalisku,“ uviedol riaditeľ Správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák.