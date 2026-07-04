Pozor na pach tela: Ak zacítite TOTO, bežte za odborníkom! Môže ísť o prvé varovanie vážneho ochorenia

BRATISLAVA - Acetónový dych pripomínajúci odlakovač, moč so silným čpavkovým zápachom či náhla zmena telesného pachu. Odborníci z online poradne MojaLekáreň.sk upozorňujú, že zmeny pachu dychu, potu alebo moču môžu súvisieť s cukrovkou, dehydratáciou, hormonálnymi výkyvmi či ochoreniami obličiek. Ak sa zmena objaví náhle alebo pretrváva bez jasnej príčiny, je podľa farmaceutov vhodné poradiť sa s odborníkom.
„Ľudia si zmeny telesného pachu často vysvetľujú stresom, teplom, horšou hygienou alebo tým, čo jedli. Niekedy je to pravda, ale ak sa pach zmení náhle alebo pretrváva dlhší čas, je vhodné spozornieť. Organizmus si tým môže pýtať pozornosť skôr, než sa objavia ďalšie ťažkosti,“ hovorí doktorka farmácie Kamila Horníčková. Dodáva, že už z opisu ťažkostí dokážu farmaceuti často rozlíšiť, či ide o bežnú reakciu tela, alebo či má zmysel zamerať sa na hladinu krvného cukru, funkciu obličiek či ďalšie parametre.
Acetónový dych môže súvisieť s hladovaním aj cukrovkou
Jedným z najvýraznejších signálov je sladkastý alebo acetónový dych pripomínajúci prezreté ovocie či odlakovač. Vzniká pri zvýšenej tvorbe ketolátok a môže sa objaviť pri dlhodobom hladovaní, ketogénnej diéte alebo zle kompenzovanej cukrovke.
„Ak sa k acetónovému dychu pridá výrazný smäd, únava, chudnutie alebo časté močenie, je vhodné skontrolovať hladinu krvného cukru. Ľudia podobné príznaky často podceňujú, hoci práve kontrola cukru môže priniesť rýchlu odpoveď,“ vysvetľuje Horníčková.
Telesný pach neovplyvňuje len hygiena
Zmeny pachu môžu súvisieť aj s hormonálnymi zmenami počas puberty, tehotenstva či menopauzy, ale aj s užívaním niektorých liekov a doplnkov stravy. Antibiotiká, antidepresíva, vitamíny skupiny B či vysoké dávky cholínu môžu zmeniť pach potu alebo moču.
Farmaceuti upozorňujú, že ľudia sa často zľaknú zmeny pachu moču po užívaní vitamínov, hoci ide o bežný a neškodný dôsledok. Podobne je to pri dehydratácii — koncentrovaný moč má prirodzene výraznejší čpavkový zápach.
„Ľudia sa často obávajú zdravotného problému, pritom ide o očakávanú reakciu organizmu na užívané doplnky stravy. Rýchla konzultácia s lekárnikom môže zbytočné obavy vyvrátiť v priebehu niekoľkých minút,“ dodáva Horníčková.
Kedy zbystriť pozornosť?
Varovným signálom môže byť dlhodobo pretrvávajúci amoniakový zápach dychu, ktorý môže súvisieť s nedostatočným príjmom tekutín alebo problémami s obličkami. Pozornosť si zaslúži aj výrazne zapáchajúci moč sprevádzaný pálením, bolesťou v podbrušku či horúčkou. Krv v moči je vždy dôvodom na lekárske vyšetrenie.
Ak si ľudia nie sú istí, či zmena pachu súvisí s bežnými okolnosťami, užívanými prípravkami alebo zdravotným problémom, môžu sa obrátiť na odborníkov v online poradni MojaLekáreň.sk. Včasná konzultácia často pomôže odlíšiť bežný stav od situácie, ktorá si vyžaduje ďalšie vyšetrenie.