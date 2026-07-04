Peklo v Mali: Džihádisti a separatisti spustili VEĽKÉ útoky! Zasiahli mestá aj prísne stráženú väznicu

BAMAKO - Džihádisti a tuaregskí separatisti v sobotu zaútočili v Mali v rámci novej koordinovanej vlny útokov, pri ktorých zasiahli viaceré mestá a väznicu, uviedla armáda a zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek, informuje agentúra AFP.
Ozbrojenci spustili boje, ktoré sa začali v skorých ranných hodinách, viac ako dva mesiace po podobných útokoch týchto skupín na vládnucu vojenskú juntu, pri ktorých zahynul minister obrany krajiny. Útoky boli hlásené z miest Gao, Anéfis, Aguelhok a Sévaré, ako aj vo väznici v Kéniérobe. Ozbrojené hnutie Front za oslobodenie Azawádu (FLA) uviedlo, že „niekoľko pozícií padlo, ale boje stále pokračujú vo vnútri mesta“ Anéfis. Jeden z obyvateľov mesta pre AFP povedal, že „ozbrojené skupiny sú v meste, ale armáda stále kladie odpor.“ Práve toto mesto spolu s Aguelhokom sú posledné lokality, kde malijská armáda udržiavala svoju prítomnosť v regióne Kidal.
V Gao obyvatelia hlásili streľbu a „silné výbuchy“ v blízkosti vojenského tábora. Aj v meste Sévaré bolo počuť explózie, pričom ich pôvod nebol bezprostredne jasný. Krátko po nich ľudia videli nad oblasťou lietadlá. Rozsiahly väzenský komplex v Kéniérobe, kde sú držaní aj džihádisti a nachádza sa niekoľko desiatok kilometrov od hlavného mesta Bamako, bol tiež cieľom útoku. „Sme pod posteľami, streľba pokračuje,“ uviedol jeden z väzňov pre AFP.
Po predchádzajúcich rozsiahlych útokoch z 25. a 26. apríla sa strategické mesto Kidal dostalo pod kontrolu bojovníkov FLA, čo znamenalo vážnu ranu pre vládnucu vojenskú juntu. V novembri 2023 po stiahnutí jednotiek OSN totiž spustila malijská armáda s podporou ruskej Vagnerovej skupiny ofenzívu a mesto dobyla späť po dlhých deviatich rokoch od vypuknutia občianskej vojny v Mali v roku 2012.