Stojí ti za to umyť pohár od ho*ien? Reakcia Maroša Molnára nemá chybu! Adela v kŕčoch smiechu

BRATISLAVA - Hromadenie vecí je choroba! Ako rozpoznať rozdiel medzi neporiadkom a vážnou psychickou poruchou, zaujímalo Adelu v jej šou ADELA trochu inak. Ale keď zasiahol do diskusie Maroš Molár, Adela sa mohla schovať...
Kde sa končí obyčajný neporiadok a začína sa vážna psychická porucha, ktorá človeka paralyzuje vo vlastnom domove? Hosťom Adely bol Martin Mojžiš Ondruš, zakladateľ neziskovej organizácie Břečťan, ktorá bezplatne pomáha ľuďom upratovať byty zapratané desiatkami ton nahromadených vecí. „Ja tiež mám plné šúflíky proste,“ bez zábran priznal ďalší hosť relácie Maroš Molnár. „Ale ja tie veci všetky potrebujem,“ povedal a vyvolal tým hurónsky smiech publika.
Spoločne s Ondrušom vzápätí rozoberali drsnú realitu zanesených obydlí, z ktorých vyťahujú až desiatky ton odpadu, a objasnili zásadný rozdiel medzi chorobným hromadením a depresiou. A takto vysvetlil manuál, ako poznať, čoho sa možno zbaviť. „Dajme tomu, že nájdeme pohár a ty nevieš, či si ho nechať alebo vyhodiť. Tak si predstav, že je celý od ho*ien... Stojí ti za to ten pohár umyť alebo by si ho vyhodil?“ Sledujte prekvapivo zdesený pohľad Maroša Molnára a jeho slová po ďalšom podobnom príklade. To nedáte...
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Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.