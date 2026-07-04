Chystá sa ďalšie veľké prepúštanie: Obrovský zamestnávateľ robí škrty! O prácu môže prísť až 400 ľudí

BRATISLAVA - Nákladný dopravca ZSSK Cargo chystá masívne prepúštanie. O prácu by mohlo prísť až 400 zamestnancov.
Informáciu priniesol Denník N. Prepúštanie má byť súčasťou ozdravného plánu, ktorý predstavenstvo spoločnosti schválilo minulý týždeň. „Predstavenstvo spoločnosti schválilo návrh organizačných zmien, ktorého súčasťou je aj zámer hromadného prepúšťania. Konečný počet dotknutých zamestnancov bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov. Predpokladaný maximálny rozsah je 400 pracovných miest,“ potvrdila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
Cieľom zníženia počtu zamestnancov je snaha dosiahnuť úsporu v tomto roku vo výške 5 miliónov eur. Organizačné zmeny sa podľa vedenia majú dotknúť viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou vrátane manažérskych pozícií na všetkých stupňoch riadenia.
Podľa neoficálnych informácií by časť prepustených strojvodcov, najmä z okolia Bratislavy, mohli prijať na osobné vlaky, kde ich majú nedostatok.
K znižovaniu počtu zamestnancov Carga dochádzalo už aj doteraz, hoci v menej výraznej podobe. Z firmy každý mesiac odchádza v priemere 30 ľudí, pričom časť z nich na vlastnú žiadosť. Vo firme pracuje zhruba 3-tisíc ľudí.