Pri Detve VYHASOL život 52-ročného motorkára: FATÁLNA čelná zrážka s dodávkou v protismere!

DETVA - Tragická dopravná nehoda si v nedeľu vyžiadala život 52-ročného motocyklistu. K nehode došlo na ceste I/16 medzi obcami Kriváň a Detva. Motorkár náhle prešiel do protismeru a došlo k čelnej zrážke s dodávkou. Nemal žiadnu šancu.
Na sociálnej sieti o nehode píše banskobystrická polícia. "Podľa predbežných informácií mal 52-ročný motocyklista z doposiaľ neznámych príčin prejsť do protismeru, kde následne došlo k čelnej zrážke s dodávkou Fiat Ducato," informovali orgány štátu.
Leteckí záchranári bojovali o jeho život, márne
Motocyklistu chceli zachrániť a bol na mieste resuscitovaný leteckou záchrannou službou. "Napriek snahe záchranárov zraneniam podľahol," skonštatovali policajti.
Dokumentovanie dopravnej nehody si vyžiadalo na niekoľko hodín uzatvorenie jedného jazdného pruhu. Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej bližšie okolnosti sú podľa polície v štádiu šetrenia.