Mimoriadne TRAGICKÝ večer v Kolárove: Motorkára (†44) sa záchranárom po vážnej zrážke už nepodarilo oživiť!

KOLÁROVO - Záver víkendu sa v meste Kolárovo niesol v mimoriadne tragickom znamení. Môže za to vážna dopravná nehoda, kde sa motorkár zrazil s odbočujúcim autom. Kolízia bola taká vážna, že už ani záchranári nemali nádej na to, aby vyše 40-ročnému mužovi na motorke pomohli.
Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti. Všetko sa stalo vo večerných hodinách, kedy sa v Kolárove na križovatke stretla vodička väčšej škodovky a motorkár.
"Všetky záchranné zložky boli vo večerných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste číslo II/573 v Kolárove na Orechovej ulici," informovala polícia.
Ako k nehode došlo?
Polícia však prešla aj do popisovania detailov nehody. "55-ročná vodička vozidla Škoda Superb pri odbočovaní doľava pravdepodobne nedala prednosť oproti idúcemu motocyklu, v dôsledku čoho došlo k zrážke. Aj napriek snahe záchranárov sa 44-ročného motorkára nepodarilo oživiť," smutne skonštatovali policajné orgány.
Vodička bola potom pochopiteľne podrobená aj dychovej skúške na alkohol. Tá bola s negatívnym výsledkom. "Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície v Komárne," uzavreli.