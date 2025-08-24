Aké počasie nás čaká v najbližšom období? Meteorológovia vydali prvé prognózy: Upršaná jeseň, zima môže prekvapiť!

BRATISLAVA - Aktuálne sa pomaly blíži meteorologická jeseň, čo už cítiť aj vo vzduchu. Vyzerá to tak, že pred nami sú posledné teplé dni a čoraz viac budú dni ochladzovať, aj skracovať. Postupne vychádzajú prognózy, aké počasie nás v najbližšom období čaká. Aká bude jeseň a zima?
Žiaci si užívajú posledné dni letných prázdnin a už o pár dní opäť zasadnú do lavíc. Spolu so začiatkom školského roka sa začína aj meteorologická jeseň, ktorá so sebou zvyčajne prináša zmenu počasia. Aj keď v súčasnosti na Slovensku prevláda chladnejšie počasie, vyzerá to tak, že sa ešte najbližšie dni mierne oteplí. Čo nás však čaká na jeseň?
Čo sa týka najnovších prognóz na jeseň 2025, tak Európa bude podľa odborníkov rozdelená na chladnejšiu južnú časť a severnú polovicu s normálnou až nadpriemernou teplotou. Slovensko ako také sa nachádza presne v strede týchto dvoch frontov, čiže by sme mali mať počasie, ako zvyčajne na jeseň. Model ECMWF naopak tvrdí, že jeseň na Slovensku bude nadpriemerná, s občasnými vpádmi chladnejšieho vzduchu. Informuje o tom portál imeteo.sk.
Aj keď leto bolo tento rok upršané, vyzerá to tak, že počas jesene spadne ešte dosť zrážok. Respektíve, na aspoň na časti. V prípade úhrnu zrážok bude Slovensko rozdelené na vlhkejšiu západnú časť a suchšiu východnú. Západná časť by dokonca mala zaznamenať nadpriemerné úhrny zrážok.
Nezvyčajná zima
Aj keď sme v našich končinách už zvyknutí na mierne zimy, vyzerá to tak, že tento rok bude zima oveľa chladnejšia, ako pominulé roky. Môcť za to bude fakt, že v Indickom oceáne v súčasnosti dochádza k výraznej zmene v správaní morských prúdov. Tá je spôsobená meniacimi sa vetrami a tlakovými vzormi. Aj keď anomália je v súčasnosti ďaleko, pri priaznových podmienkach by mohla ovplyvňovať počasie aj u nás. Podľa Severe Weather môže byť tohtoročná zima nezvyčajne chladná, najmä v Severnej Amerike, ale aj v Európe. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.
Za anomáliou stojí úkaz, ktorý odborníci popisujú ako Indian Ocean Dipole (IOD). Skladá sa z dvoch pólov - východného a západného. Ten východný sa nachádza v oblasti Indonézie, západný na západe Indického oceánu, pričom medzi nimi panuje nepomer. Kým doteraz bol tento nepomer kladný či pozitívny, v súčasnosti vykazuje negatívne hodnoty. Spolu s ďalšími fenoménmi, ako je El Niňo ale La Nina ovplyvňuje počasie na celej severnej pologuli. Najvýraznejšie zasiahnu USA a Kanadu, kde by mali ľudia pripraviť na chladnejšiu zimu a výdatné sneženie. Javy ovplyvnia počasie aj v Európe, aj keď nie v tak vysokej miere. „Pri pohľade na Európu vidíme zimu s nižšími ako obvyklými teplotami, a to na veľkej časti kontinentu,“ uzavreli meteorológovia. Pri pohľade na Slovensko to vyzerá, že bude opäť rozdelené na dve časti - západ bude mať viac-menej teploty, ktoré sa nebudú vymykať dlhodobému normálu, stred a východ zasiahne prúd, ktorý potlačí teploty mierne dole.