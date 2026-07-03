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Šimkovičová prijala veľvyslancov: Pracovný obed vo Vysokých Tatrách! Hovorí o peknej tradícii

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná. Zobraziť galériu (4)
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná. (Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová prijala 2. júla 2026 vo Vysokých Tatrách veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike na pracovnom obede, ktorý sa konal pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná. Stretnutie nadviazalo na minuloročnú iniciatívu a potvrdilo ambíciu vytvoriť z neho tradíciu prepájajúcu kultúrnu diplomaciu s prezentáciou slovenského kultúrneho dedičstva.

„Minulý rok sme sa pred festivalom Východná stretli s veľvyslancami po prvýkrát. Veľmi ma teší, že sa nám toto stretnutie podarilo zorganizovať aj tento rok, navyše vo väčšom počte. Verím, že sa z neho stáva pekná tradícia, ktorá bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Takéto stretnutia sú výbornou príležitosťou na budovanie vzájomných vzťahov a zároveň na prezentáciu bohatstva slovenskej kultúry a tradícií našim zahraničným partnerom,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.
Zobraziť galériu (4)
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.  (Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová)

Vo svojom príhovore počas pracovného stretnutia zároveň uviedla: „Festival Východná je už viac ako sedem desaťročí miestom, kde sa stretáva minulosť so súčasnosťou. Som presvedčená, že práve kultúra dokáže spájať ľudí aj tam, kde slová niekedy nestačia. Tradície, hudba, tanec a spev sú univerzálnym jazykom porozumenia, úcty a priateľstva medzi národmi.“

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.
Zobraziť galériu (4)
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.  (Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová)

Na pracovnom obede sa zúčastnili excelencie Arten Hanku, veľvyslanec Albánskej republiky; Vusal Hajimakhmud Abdullayev, veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky; Gabriel Boff Moreira, veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky; Rudolf Jindrák, veľvyslanec Českej republiky; Aleksandar Heina, veľvyslanec Chorvátskej republiky; Apoorva Srivastava, veľvyslankyňa Indickej republiky; Jacob Zvi Yanovsky, veľvyslanec Izraelského štátu; Zhanna Saginova, veľvyslankyňa Kazašskej republiky; Aleksandar Nakić, veľvyslanec Srbskej republiky a Giang Truong Pham, veľvyslanec Vietnamskej socialistickej republiky.

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.
Zobraziť galériu (4)
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.  (Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová)

Pracovný obed poskytol priestor na diskusiu o ďalšom rozvoji bilaterálnej kultúrnej spolupráce, pripravovaných medzinárodných projektoch, výmene umeleckých súborov, ochrane kultúrneho dedičstva, audiovízii, literatúre či spoločných aktivitách v rámci UNESCO. Ministerka zároveň poďakovala J. E. Apoorve Srivastave, veľvyslankyni Indickej republiky, ktorej diplomatická misia na Slovensku sa čoskoro končí, za jej významný prínos k rozvoju slovensko-indických kultúrnych vzťahov.

Folklórny festival Východná je najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Do svojho 71. ročníka zapojí 1 369 účinkujúcich, 61 folklórnych súborov a zoskupení, 70 jednotlivcov a tri zahraničné kolektívy z krajín Vyšehradskej štvorky. Na festivale vystúpi aj Balet Národného divadla Košice s predstavením Rodná zem.

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.
Zobraziť galériu (4)
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová prijala veľvyslancov na pracovnom obede pri príležitosti 71. ročníka Folklórneho festivalu Východná.  (Zdroj: Facebook/Martina Šimkovičová)

Stretnutie s veľvyslancami opätovne potvrdilo význam kultúrnej diplomacie pri rozvíjaní medzinárodných vzťahov a prezentácii slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí.

Viac o téme: VeľvyslanciVysoké TatryMartina ŠimkovičováFolklórny festival Východná
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