Spotreba ropy, plynu a uhlia stále rastie: Globálne emisie CO2 z fosílnych palív dosiahnu v roku 2025 rekord

PARÍŽ - Medzinárodný tím vedcov zistil, že emisie CO2 z fosílnych palív budú v roku 2025 o 1,1 percenta vyššie než pred rokom, pričom masívne zavádzanie obnoviteľných technológií po celom svete ešte nestačí na vyrovnanie rastúcej energetickej spotreby. Spotreba ropy, plynu a uhlia stále rastie a vedie k tomu, že celosvetové emisie CO2 z týchto zdrojov v roku 2025 dosiahnu rekordných 38,1 miliárd ton. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AFP.
Svoje zistenia vedci zahrnuli do výročnej správy Global Carbon Budget, ktorá skúma emisie CO2 zo spaľovania uhlovodíkov, výroby cementu a využívania pôdy – napríklad odlesňovania – a vzťahuje tieto čísla k prahom oteplenia - hraničným hodnotám priemerného globálneho nárastu teploty uvedeným v Parížskej dohode z roku 2015.
Ľudstvo môže ešte vyprodukovať 170 miliárd ton CO2
Správa, predstavená na klimatickej konferencii COP30 v brazílskej Amazónii, obsahuje aj predpoklad, že ľudstvo môže ešte vyprodukovať 170 miliárd ton CO2, aby udržalo oteplenie planéty pod 1,5 stupňom Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou – čo je cieľ Parížskej dohody. Podľa Pierra Friedlingsteina z Exeter University to znamená, že pri súčasnom tempe emisií sa tento „uhlíkový rozpočet“ vyčerpá za štyri roky, takže jeho dodržanie je v podstate nemožné.
Rokovania COP30 v meste Belém sú poznačené tým, že krajiny stále nedokážu znížiť emisie, ktoré spôsobujú otepľovanie planéty. Konferencia sa koná bez účasti Spojených štátov, druhého najväčšieho znečisťovateľa sveta, podotkla AFP. Hoci sa očakáva, že rok 2025 bude jedným z najteplejších vôbec, klimatické plány krajín do budúcnosti sú stále veľmi nedostatočné.
„Svet kolektívne nedosahuje ciele,“ upozornil Glen Peters z CICERO Center for International Climate Research pre AFP. „Každý musí prispieť svojou časťou a všetci musia urobiť viac,“ objasnil. Peters uviedol, že emisie CO2 z fosílnych palív v Číne sú tento rok väčšinou „stabilné“, najmä z vysoko znečisťujúceho uhlia, čo môže naznačovať, že obnoviteľné zdroje začnú tvoriť väčší podiel energetickej spotreby. V prípade tohto najväčšieho svetového producenta CO2 však ešte nie je jasné, kedy emisie začnú trvalo klesať.
V USA emisie z uhlia stúpli o 7,5 percenta
V USA emisie z uhlia stúpli o 7,5 percenta, keď vyššie ceny zemného plynu prinútili elektrárne prejsť na toto viac znečisťujúce palivo. Celkovo USA aj EÚ neudržali nedávny trend poklesu emisií – ich zvýšenie bolo čiastočne spôsobené chladnejšou zimou, ktorá zvýšila dopyt po vykurovaní. V Indii skorý nástup monzúnov a silný rast obnoviteľných zdrojov spôsobili menší nárast CO2 než v predchádzajúcich rokoch.
Štúdia publikovaná v časopise Earth System Science Data zistila, že 35 krajín dokázalo znížiť emisie a zároveň aj ekonomicky rásť – dvakrát viac než pred desiatimi rokmi. Celkové emisie ľudstva sa tento rok odhadujú na 42,2 miliardy ton CO2 – o niečo menej než minulý rok. Vedci upozornili, že zníženie čistých emisií CO2 z využívania pôdy bolo podporené menším odlesňovaním a nižším počtom požiarov v Južnej Amerike, čo čiastočne súvisí so slabnutím fenoménu El Niňo v rokoch 2023–24.