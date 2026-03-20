Beštia z východu sa môže vrátiť do Európy: Hrozí výrazné ochladenie! Tento scenár nie je jediný, ktorý sa črtá

BRATISLAVA - Na naše územie sa v najbližších dňoch opäť vráti príjemné jarné počasie, no vo vyhliadke sa objavuje vývoj, ktorý začína pútať pozornosť meteorológov. Už budúci týždeň by totiž mohlo dôjsť k výraznému ochladeniu, ktoré by mohlo priniesť aj návrat zimy. Zatiaľ ide len o predbežný scenár s nižšou pravdepodobnosťou, no niektoré numerické modely naznačujú, že by sa nad Európou mohla zásadne zmeniť cirkulácia.

Začiatok budúceho týždňa by sa mal niesť v úplne inom duchu než ten aktuálny. Stabilné vysokotlakové počasie by mohlo ustúpiť, čím sa otvorí priestor pre prúdenie od Atlantiku. To by prinieslo viac oblačnosti a zrážok, pričom nie je vylúčené ani prehĺbenie tlakovej níže priamo nad vnútrozemím Európy. Práve tá by mohla zohrávať kľúčovú úlohu pri prípadnom ochladení, píše portál o počasí iMeteo.sk.

Niektoré výstupy dokonca naznačujú, že do Európy by mohol preniknúť studený vzduch, ktorý by najskôr zasiahol západ kontinentu, najmä Britské ostrovy, a následne by sa mohol presunúť ďalej smerom na východ. V druhej polovici týždňa by sa tak mohol dostať aj nad naše územie. V kombinácii s tlakovou nížou nad Jadranom by takýto scenár mohol priniesť nielen ochladenie, ale aj návrat zimy so snežením. Na Slovensko by mohlo prísť už budúci štvrtok (26. 3.).

Portál iMeteo však zdôrazňuje, že vývoj bude závisieť od presnej trajektórie tlakových útvarov, ktorú je náročné určiť aj krátko pred samotnou situáciou. O tom, či sa zima na konci marca skutočne vráti,  rozhodne začiatok budúceho týždňa. 

Svetové počasie sa nachádza na prahu výraznej zmeny

Tento krátkodobý vývoj pritom zapadá do širšieho obrazu, ktorý sa aktuálne formuje v globálnom klimatickom systéme. Svetové počasie sa totiž nachádza na prahu výraznej zmeny. Viacročný chladný fenomén La Niña sa rýchlo rozpadá a na jeho miesto nastupuje opačná fáza – El Niño. Najnovšie merania oceánov ukazujú výrazné otepľovanie v tropickom Pacifiku a všetko nasvedčuje tomu, že do konca roka 2026 môže vzniknúť mimoriadne silná epizóda, označovaná ako „Super El Niño“, píše portál Severe Weather.

Celý proces je súčasťou systému ENSO (El Niño – Southern Oscillation), ktorý predstavuje prirodzené kolísanie teplôt oceánu a atmosféry v rovníkovej oblasti Tichého oceánu. Tento cyklus sa mení približne každé jeden až tri roky medzi chladnou fázou La Niña a teplou fázou El Niño. Hoci ide o jav viazaný na Pacifik, jeho dôsledky sa prenášajú do globálnej cirkulácie atmosféry a ovplyvňujú počasie na viacerých kontinentoch vrátane Európy.

Za aktuálnym obratom stoja najmä zmeny v pasátových vetroch. Tie za bežných okolností ženú teplú vodu smerom na západ, čím podporujú chladnejšiu fázu. V posledných mesiacoch sa však situácia otočila – objavili sa silné západné veterné impulzy, ktoré narušili stabilitu La Niña, umožnili návrat teplej vody na povrch a spustili vznik rozsiahlej teplej vlny v oceáne, známej ako Kelvinova vlna. Tá sa teraz presúva smerom na východ a postupne mení celý klimatický systém.

Dlhodobé modely naznačujú, že El Niño sa začne výraznejšie prejavovať už počas leta 2026 a svoj vrchol by mohlo dosiahnuť v zime 2026/2027. Niektoré scenáre dokonca počítajú s tým, že oteplenie presiahne hranicu dvoch stupňov Celzia nad normálom, čo by znamenalo vznik tzv. Super El Niño. Takéto udalosti sú síce zriedkavé, no ich dopad na globálne počasie býva výrazný.

Možný návrat beštie z východu, ktorá by mohla priniesť citeľný pokles teplôt

Klimatické anomálie z uplynulých mesiacov pritom zaskočili nielen verejnosť, ale aj najpokročilejšie numerické modely. Práve preto meteorológovia teraz pozorne sledujú aktuálne synoptické mapy, ktoré naznačujú, že od východu smerom k Európe sa môže postupne presúvať studený vzduch z oblasti Ruska a Sibíri, upozorňuje portál Meteo Giornale. V prípade vhodného rozloženia tlaku by takýto vývoj mohol priniesť citeľný pokles teplôt aj v čase, keď sa už očakáva stabilnejšie jarné počasie.

Najnovšie dlhodobé predpovede pre leto 2026 zároveň naznačujú vývoj, ktorý sme videli aj v minulosti pri rýchlom prechode z La Niña do El Niño. Nad severným Atlantikom, najmä v oblasti Azor, sa očakáva tlaková níž, zatiaľ čo nad severom Európy môžu mohutnieť oblasti vysokého tlaku. Takáto konfigurácia je z meteorologického hľadiska kľúčová, pretože môže otvoriť cestu studenému vzduchu priamo z Ruska a Sibíri smerom do Európy.

Ide o mechanizmus známy aj z minulosti, často označovaný ako „Beštia z východu“, keď sa studený vzduch šíri opačným smerom než je v Európe bežné, teda prostredníctvom tzv. retrográdneho prúdenia. V takom prípade by mohlo dôjsť k výraznému návratu zimného počasia aj v období, keď sa už jar naplno rozbieha.

Takýto scenár by pritom neznamenal len nepríjemné ochladenie. Po nezvyčajne teplých mesiacoch je totiž príroda už prebudená a mimoriadne citlivá. Predčasne rozkvitnuté rastliny by mohol zasiahnuť mráz, ktorý ich dokáže poškodiť alebo úplne zničiť. Neskoré mrazy tak môžu spôsobiť výrazné škody v poľnohospodárstve.

Hlavný trend pre leto 2026

Napriek týmto možným výkyvom však hlavný trend pre leto 2026 zostáva jasný. Európa sa pravdepodobne rozdelí na dve časti – západ môže byť ovplyvnený oceánom a priniesť skôr normálne alebo mierne chladnejšie podmienky, zatiaľ čo stredná Európa vrátane Slovenska a východ kontinentu majú vyššiu šancu na nadpriemerne teplé počasie. Takýto kontrast často vedie k väčšej nestabilite, keď sa suché a horúce obdobia striedajú s intenzívnymi búrkami.

Zaujímavým aspektom je, že historické analýzy, aktuálne merania aj budúce predpovede ukazujú veľmi podobné vzorce správania atmosféry. Potvrdzuje sa tak silné prepojenie medzi oceánom a atmosférou, kde zmeny v jednej zložke systému vyvolávajú reakciu v druhej. Hoci sa jednotlivé roky nikdy úplne nezhodujú, tieto opakujúce sa signály poskytujú cenný náhľad na budúci vývoj.

Častejšie extrémy

Najvýraznejší vplyv El Niño sa tradične prejavuje počas zimy, keď je atmosférická cirkulácia na severnej pologuli najaktívnejšia. V zime 2026/2027 sa preto očakáva výraznejšia dynamika počasia aj v Európe, s častejšími výkyvmi a menej stabilným priebehom sezóny.

Rok 2026 tak s veľkou pravdepodobnosťou prinesie výraznú zmenu v charaktere počasia. Kombinácia rýchleho nástupu El Niño a jeho potenciálnej sily naznačuje vyššiu variabilitu, častejšie extrémy a menej predvídateľné sezóny, na ktoré sa bude musieť pripraviť aj Európa.

