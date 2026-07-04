Oblečení ako na pláž! Trenér zobral partiu tínedžerov na túru do Tatier: Prišli komplikácie, mladí zažili HOROROVÉ chvíle

VARŠAVA - Na jednu za najnáročnejších trás v Tatrách išli totálne nepripravení a oblečení ako na pláž. Skupina tínedžerov v Poľsku mala obrovské šťastie v nešťastí, keď ich v horách zastihlo zlé počasie. Ratovať ich museli záchranári.
Skupina 15 športovcov vyrazila do poľských tatier, vybrali si pritom jednu z najnáročnejších trás, aké u našich susedov majú. Tam ich zastihla silná búrka sprevádzaná silným dažďom a krupobitím. Informuje o tom web ONET.
Na záchranu ôsmich mladých ľudí, ktorí uviazli počas búrky v oblasti Orla Perć, musel byť použitý vrtuľník TOPR. Keď sa ich záchranár, ktorý oznámenie prijal, opýtal, ako sú oblečení, mladí ľudia mali reagovať slovami: "Ako na pláž." Vrtuľník TOPR musel po nich letieť trikrát.
Na horskú túri ich mal vziať ich tréner. Mnohé nasvedčuje tomu, že následne časť skupiny nechal na turistickom chodníku bez dozoru. Prípadom sa už zaoberá polícia v Zakopanom, ktorá preveruje aj to, či mal dotyčný tréner príslušnú kvalifikáciu na to, aby viedol mladých ľudí do hôr.