Magyar predloží parlamentu novelu ústavy, ktorá prinesie radikálne zmeny

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar na Facebooku oznámil, že v sobotu v mene vlády oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Server magyarnemzet.hu v tejto súvislosti poznamenal, že čoraz viac domácich a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií najnovšiu podobu maďarskej ústavy kritizuje.
Premiér avizoval predloženie novely už minulý týždeň. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta Tamása Sulyoka, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. Pre sudcov Ústavného súdu sa má zároveň zaviesť povinný odchod do dôchodku po dosiahnutí veku 70 rokov, čím by okamžite skončil predseda Ústavného súdu Péter Polt. Pre poslancov parlamentu by sa zase obmedzil výkon mandátu na maximálne 12 rokov.
Návrh čelí čoraz intenzívnejšej kritike domácich i medzinárodných ľudskoprávnych organizácií a odborníkov na ústavné právo. Hoci sa ich námietky líšia, zhodujú sa v tom, že vláda poskytla príliš málo času na verejnú diskusiu, pri viacerých zásadných ústavných zmenách chýba podrobné zdôvodnenie a o niektorých zmenách by sa malo rozhodovať v rámci širšieho ústavného procesu, píše server.