Ed Sheeran má módny diktát v paži: Na svadbu roka vytiahol manželku i cirkusantský oblek a tenisky!

NEW YORK - Veľkolepá svadba Taylor Swift a Travisa Kelceho prilákala množstvo svetových hviezd, no medzi najväčšie prekvapenia patril príchod Eda Sheerana s jeho manželkou Cherry Seaborn. Slávny spevák totiž svoju životnú partnerku na spoločenské podujatia berie len výnimočne a dvojica si dlhodobo stráži súkromie.
Ed Sheeran dorazil vo svojom typickom uvoľnenom štýle. Obliekol si svetlomodrý oblek, pod ktorý si namiesto klasickej košele zvolil obyčajné biele tričko. Celý outfit doplnil čiernymi teniskami Nike, čím opäť ukázal, že komfort je preňho dôležitejší než prísny spoločenský dress code.
Všetky pohľady však pútala aj Cherry Seaborn. Na svadbu si obliekla žlté midi šaty s jemným kvetinovým vzorom, ktoré skombinovala so striebornými platformovými sandálmi a lesklou striebornou kabelkou. Elegantný, no nenútený outfit dokonale ladil s letnou atmosférou oslavy a mnohí fanúšikovia ocenili, že dvojica pôsobila prirodzene a bez zbytočnej okázalosti. Ich spoločný príchod bol o to výnimočnejší, že Cherry sa na červených kobercoch objavuje len sporadicky.
Hoci je Ed jednou z najväčších hudobných hviezd sveta, so svojou manželkou sa zámerne vyhýbajú reflektorom. Cherry sa nikdy neusilovala o život celebrity, venuje sa rodine a súkromiu a s Edom vychovávajú dve dcéry mimo pozornosti médií. S ich vzťahom je navyše spojená aj milá symbolika. Prvá iskra medzi nimi opäť preskočila po stretnutí na oslave Dňa nezávislosti, ktorú Taylor Swift organizovala v roku 2015. O jedenásť rokov neskôr sa tak spoločne objavili práve na svadbe svojej blízkej priateľky, ktorá zohrala dôležitú úlohu v ich spoločnom príbehu.
Ed Sheeran a Taylor Swift patria medzi najbližších priateľov v hudobnom priemysle už viac ako desať rokov. Spolupracovali na viacerých piesňach a spevák viackrát povedal, že ich priateľstvo je preňho ako rodinné puto. O to emotívnejšie bolo vidieť, že si jeden z najdôležitejších dní Taylor nenechal ujsť – a tentoraz po jeho boku nechýbala ani Cherry, ktorá svojou prítomnosťou urobila z výnimočnej udalosti ešte osobnejší moment.
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