Po silných dažďoch sa utrhol svah: V opustenej bani na jadeit zavalilo najmenej 20 ľudí! Zahynulo najmenej päť

NEPJITO - Najmenej päť ľudí prišlo o život pri zosuve hornín v opustenej jadeitovej bani v severnom Mjanmarsku. Ďalších 15 osôb je nezvestných, uviedli v utorok štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Približne 20 zberačov jadeitu, ktorí v nedeľu neskoro večer v mestečku Hpakan v Kačjinskom štáte prehľadávali miesto s reflektormi, zavalil banský odpad,“ uviedli štátne médiá. „K zosuvu došlo po niekoľkodňových silných dažďoch,“ informoval denník The Global New Light of Myanmar. „Potvrdených je najmenej päť mŕtvych a približne 15 ľudí je stále nezvestných. Pátracie tímy ich hľadajú,“ dodal denník.
Ťažba jadeitu je v Mjanmarsku považovaná za mimoriadne lukratívne odvetvie, ktoré je však slabo regulované. V severnom Kačjinskom štáte sú najväčšie svetové zásoby jadeitu – polodrahokamu, ktorý je v mnohých ázijských kultúrach považovaný za symbol šťastia a napríklad v susednej Číne má obrovskú hodnotu.
Povstalci bojujúci v občianskej vojne po prevrate majú pod kontrolou mnohé bane a zisky z ťažby si nechávajú, zatiaľ čo chudobní miestni obyvatelia v baniach tvrdo pracujú alebo zbierajú drobné zvyšky vzácneho minerálu z banského odpadu, aby si zarobili na živobytie. Nehody s veľkým počtom obetí sú v mjanmarských baniach bežné, a to najmä v období monzúnových dažďov. V Hpakane v posledných mesiacoch došlo aj ku krvavým bojom medzi mjanmarskou armádou a opozičnými silami, ktoré súperia o kontrolu nad ťažbou jadeitu.