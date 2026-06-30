Zúfalstvo v Rusku: VIDEO Nedostatok paliva vyvoláva konflikty na benzínkach, problém už priznal aj Putin

MOSKVA - Ruské čerpacie stanice sa v posledných dňoch zmenili na bojové zóny. Na sociálnych sieťach sa objavili šokujúce zábery potýčok a pästných súbojov zúfalých vodičov, ktorí v dlhých radoch čakajú na pohonné hmoty. Situácia zašla tak ďaleko, že samotný prezident Vladimir Putin bol nútený verejne priznať, že krajina po masívnych ukrajinských útokoch na energetickú infraštruktúru čelí nedostatku paliva.
Zábery na sociálnych sieťach ukazujú obrovskú nervozitu ruskej verejnosti. V Moskve nakrútili dve ženy, ktoré na seba vulgárne kričali a vyhrážali sa fyzickým útokom po tom, čo jedna z nich mala predbehnúť rad.
V západoruskom meste Riazaň sa muži pustili do drsnej bitky priamo pred stojanmi.
Ešte horší incident sa odohral v meste Serov, kde po hromadnej bitke o palivo skončila jedna žena s krvavým nosom po tom, čo ju napadol agresívny vodič.
Napätie eskaluje ruka v ruke s tým, ako Kremeľ oficiálne potvrdil problémy so zásobovaním. „Čo sa týka útokov na kritickú infraštruktúru vo všeobecnosti a na energetickú infraštruktúru zvlášť, tieto útoky na naše zariadenia samozrejme vytvárajú problémy, to je zrejmé. V súčasnosti pozorujeme určitý nedostatok, ale nie je to kritické,“ priznal Vladimir Putin v rozhovore, ktorý zverejnil Kremeľ. Citoval ho britský denník Daily Mail.
Anektovaný Krym vyhlásil výnimočný stav
Kým Putin situáciu zľahčuje, realita v regiónoch hovorí o opaku. Úrady na anektovanom polostrove Krym a v meste Sevastopoľ už oficiálne vyhlásili „regionálny výnimočný stav“. Dôvodom je úplný kolaps logistických reťazcov a masívne výpadky elektriny aj paliva. Podľa proruského guvernéra Sergeja Aksionova má tento krok umožniť „rýchle riešenie úloh“ na udržanie chodu základných sektorov hospodárstva.
Kyjev otvorene deklaruje, že tieto útoky sú spravodlivou odplatou za takmer každodenné ruské bombardovanie ukrajinských civilistov a ich vlastnej energetickej siete v konflikte, ktorý trvá už viac ako štyri roky.
Prezident Zelenskyj na sociálnej sieti X oznámil, že nariadil „40-dňovú vplyvovú operáciu“, čo v praxi znamená drastickú eskaláciu útokov v hlbokom ruskom zázemí. Cieľom je ekonomicky a logisticky ochromiť Rusko a prinútiť Putina sadnúť si za rokovací stôl.
Analytici sa zhodujú, že hoci Rusko na fronte vedie opotrebovávaciu vojnu, ukrajinská stratégia ničenia rafinérií prenáša ekonomické dôsledky konfliktu priamo do bežného života bežných Rusov.