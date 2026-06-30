Putinovi sa vyhrážal vzburou armády: Ruského veterána zatkla na druhý deň polícia!

MOSKVA - Ruský vojnový veterán Alexander Lunin vyvolal rozruch po tom, čo na sociálnej sieti zverejnil odkaz adresovaný prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Žiadal osobné vystúpenie po jeho boku a varoval, že v opačnom prípade môže dôjsť k ozbrojenej vzbure. Hoci už na druhý deň svoje výroky zmiernil, pred zásahom bezpečnostných zložiek ho to neochránilo.
Výzva Putinovi skončila zadržaním
Alexander Lunin zverejnil vo štvrtok na Instagrame video, v ktorom vyzval Vladimira Putina, aby mu umožnil vystúpiť v priamom prenose. Tvrdil pritom, že hovorí v mene predstaviteľov ministerstva obrany aj ďalších bezpečnostných zložiek.
„Ak mi neposkytnete živú audienciu, poviem celú pravdu o tom, čo sa v súčasnosti deje v našej krajine,“ odkázal 39-ročný veterán ruskému prezidentovi.
Najväčšiu pozornosť však vyvolala jeho ďalšia výstraha. Lunin tvrdil, že ak sa čoskoro nedostane do Kremľa a nebude môcť vystúpiť po boku prezidenta, armáda môže obrátiť svoje zbrane proti vedeniu krajiny. Zároveň zdôrazňoval, že sám nie je organizátorom prípadnej vzbury. „Som iba posol. Len odovzdávam správu,“ vyhlásil vo videu.
Podľa stanice Deutsche Welle ho napriek tomu v noci na sobotu zadržali. Polícia ho umiestnila do väzby na 11 dní, pričom o jeho ďalšom osude by mal rozhodnúť súd v priebehu budúceho týždňa.
Tvrdil, že vojaci miznú z evidencie
Vo svojich ďalších príspevkoch Lunin opisoval pomery v ruskej armáde. Tvrdil, že tisíce vojakov čelia trestom za odmietnutie plniť podľa neho nezmyselné alebo samovražedné rozkazy. Kritizoval aj údajné požiadavky na odovzdávanie finančných prostriedkov nadriadeným.
Ako upozornil opozičný portál Meduza, veterán zároveň tvrdil, že niektorí vojaci po konfliktoch s velením miznú z armádnej evidencie a následne sú vedení ako nezvestní.
Po zverejnení videa ešte upozornil, že ak by sa niečo stalo jemu alebo jeho rodine, malo by to byť signálom na začatie pripravovanej akcie. Súčasne však opakovane odmietal tvrdenia, že by stál na čele akéhokoľvek povstania.
Do Moskvy ho vraj nalákali prísľubom stretnutia
Podľa Deutsche Welle sa Lunin v piatok vybral do Moskvy, kde sa po príchode prestal ozývať. Stanica uviedla, že do hlavného mesta ho mal vylákať kontroverzný politický aktivista Vitalij Borodin, ktorý mu údajne sľúbil sprostredkovať stretnutie s Vladimirom Putinom.
Krátko nato sa situácia začala vyostrovať aj v jeho rodisku.
Luninova manželka Taťjana povedala, že v noci prišli do ich domu v obci Lizinovka vo Voronežskej oblasti neznámi muži, ktorí sa predstavili ako policajti a vykonali domovú prehliadku. O niekoľko hodín neskôr už uviedla, že jej manžel je v poriadku a sama ho požiadala, aby na sociálnych sieťach už nič nezverejňoval.
O deň neskôr svoje slová zmiernil
Vývoj udalostí nabral nečakaný obrat už v piatok. Lunin vyhlásil, že jeho slová o ozbrojenej vzbure boli nesprávne interpretované a vytrhnuté z kontextu.
Za vzniknutú situáciu obvinil ruských vojenských blogerov, ktorí podľa neho nepravdivo informujú o dianí na fronte. Na jeho nové vyjadrenia upozornil portál Rádia Sloboda.
Okolo veterána zostáva viacero otáznikov
Nejasnosti panujú aj okolo samotného Luninovho pôsobenia v armáde. Investigatívny portál Agentstvo uviedol, že až do roku 2023 vystupoval pod priezviskom Pustovalov. Od devätnástich rokov mal slúžiť v rôznych vojenských jednotkách a zúčastniť sa viacerých ozbrojených konfliktov.
Z armády ho podľa dostupných informácií vylúčili v roku 2025 po tom, ako verejne kritizoval velenie jednotky Bars. Tvrdil, že velitelia poslali vojakov na bojovú misiu bez zbraní.