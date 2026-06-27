Putin má veľký problém: VZBURA ruského vojnového veterána, ak sa nespamätáte, pôjdeme na KREMEĽ!

MOSKVA - Ruský vojnový veterán a bývalý príslušník ozbrojených síl Alexander Lunin, ktorý sa zúčastnil invázie na Ukrajinu, tvrdí, že disponuje zábermi z frontu, ktoré chce osobne ukázať prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Bývalý vojak podľa vlastných slov dostáva od svojich známych bojujúcich na fronte videá a správy, ktoré označuje za "strašné". To však nie je všetko, Lunin chce s prezidentom konfrontáciu pred televíznymi kamerami a ak nezareaguje, môžu začať ozbrojenú vzburu a napochodovať do Kremľa!
Na Luninovu minulosť upozornil ruský nezávislý portál Meduza, ktorý spolu s projektom Mediazona analyzoval uniknuté údaje o ruských vojakoch.
Podľa zistení slúžil v 150. motostreleckej divízii patriacej pod 8. gardovú armádu a počas služby utrpel zranenia. Vyšetrovací portál Agentstvo zároveň uviedol, že predtým vystupoval pod priezviskom Pustovalov a na Lunin si ho zmenil v roku 2023. Podľa dostupných informácií má 39 rokov a pochádza z Voronežskej oblasti. Sám tvrdí, že sa bojových operácií zúčastňuje od svojich 19 rokov a pôsobil vo viacerých konfliktoch. Počas služby utrpel viacero zranení a otrasov mozgu a priznal aj psychické problémy.
Velitelia vraj zabíjajú vlastných za neuposlúchnutie rozkazov
Začiatkom roka 2026 začal intenzívne pôsobiť na sociálnych sieťach. Na Instagrame od marca zverejnil stovky videí a uvádza, že od vojakov na fronte dostáva ďalšie záznamy a informácie o situácii v armáde. Dovtedy bojoval na Ukrajine.
Vo videu zverejnenom 25. júna Lunin tvrdí, že jeho odkaz mali Kremľu odovzdať zástupcovia ministerstva obrany a bezpečnostných zložiek. "V tejto chvíli desiatky, stovky a tisíce našich vojakov sedia v žalároch, kam ich poslali ich vlastní velitelia. Sedia tam, hnijú a sú vystavení mučeniu a násiliu zo strany takzvaného gestapa," vyhlásil.
Podľa jeho slov sú vojaci trestaní za to, že odmietli plniť „hlúpe samovražedné rozkazy“ alebo odovzdávať svoje finančné prostriedky. "Nakoniec ich vymažú zo systému a urobia z nich nezvestných," tvrdí bývalý vojak.
Buď prídem do Kremľa pokojne, alebo nastane vzbura a prídeme tam so zbraňami
Lunin sa vo videu priamo obrátil na ruského prezidenta. "Vladimir Vladimirovič, venujte tomu pozornosť a pozvite ma k sebe," odkázal Putinovi. Najväčšiu pozornosť však vyvolala jeho záverečná výstraha. Tvrdí, že ak v blízkom čase nedostane priestor vystúpiť po boku prezidenta v priamom prenose, situácia môže eskalovať.
"Ak v najbližšom čase neprídem do Kremľa a nevystúpim vedľa vás v priamom prenose, následky budú veľmi vážne. Armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu. Ja iba odovzdávam odkaz," uviedol Lunin. Nie je jasné, na základe čoho bývalý vojak tieto tvrdenia vyslovil ani či skutočne zastupuje širšiu skupinu príslušníkov ruských ozbrojených síl. Ruské úrady sa k jeho vyjadreniam zatiaľ oficiálne nevyjadrili a nepredpokladá sa, že tak urobia.
Podobnosť s Prigožinom
Naposledy podobnú rétoriku zvolil Jevgenij Prigožin, ktorý len vyše roka po začiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu spustil protestný pochod viacerých členov vojenskej divízie smerom na Kremeľ. Robili tak na protest voči vojenským rozhodnutiam Putina. Prigožinova Wagnerova skupina spustila tento protest v noci z 23. na 24. júna 2023. Do situácie sa napokon vložil bieloruský prezident Alexander Lukašenko, cez ktorého bola s wagnerovcami podpísaná dohoda a vzbura bola predčasne ukončená.
Len dva mesiace od tohto incident sa Prigožin presúval lietadlom, ktoré 20. augusta 2023 havarovalo a explodovalo približne 100 kilometrov od Moskvy v Tverskej oblasti, kam sa Prigožin vracal z Afriky.