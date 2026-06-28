Situácia v Iráne znova HORÍ: Gardy po amerických úderoch podnikli veľké odvetné útoky v Kuvajte a Bahrajne

WASHINGTON - Americká armáda v noci na nedeľu podnikla ďalší útok na Irán, pri ktorom zasiahla „sklady rakiet a dronov, pozície protivzdušnej obrany, kapacity na kladenie mín, ako aj pobrežné radarové systémy“.
Podľa agentúry AFP a televízie CNN o tom informovalo Ústredné velenie USA (CENTCOM) s tým, že akcia sa uskutočnila na pokyn prezidenta USA Donalda Trumpa a bola odvetou za piatkový iránsky útok na obchodnú loď plaviacu sa Hormuzským prielivom. CENTCOM neuviedol presné miesta útokov. Iránske médiá citované agentúrou Reuters však predtým informovali o výbuchoch v oblasti Sirik na juhu krajiny.
Tieto útoky nasledovali po štvrtkovom iránskom útoku
Tieto útoky nasledovali po štvrtkovom iránskom útoku na kontajnerovú loď Ever Lovely v blízkosti Hormuzského prielivu. USA následne v piatok podnikli údery na Irán v tejto oblasti. „Po včerajších (piatkových) amerických úderoch v reakcii na iránsky útok na loď M/V Ever Lovely dostal Irán príležitosť dodržať dohodu o prímerí, ale rozhodol sa tak neurobiť, keď jeho sily v sobotu ráno o 4.30 h vyslali útočný dron, ktorý zasiahol tanker M/T Kiku“ plaviaci sa pod vlajkou Panamy, uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM.
Plavba obchodných lodí cez Hormuzský prieliv pokračuje. Iránsky námorný úrad však varoval, že na pohyb lodí mimo pravidiel stanovených Teheránom sa nebude vzťahovať záruka bezpečnej plavby. Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN v reakcii na to vo štvrtok dočasne pozastavila evakuáciu približne 11.000 námorníkov uviaznutých v oblasti Perzského zálivu. USA a Irán zároveň vedú rokovania o implementácii dohody podpísanej 17. júna. Kľúčovým bodom sporov zostáva otázka Hormuzského prielivu, kde chce Teherán zaviesť poplatky za plavbu.
Iránske gardy v reakcii na americký útok zaútočili v Kuvajte a Bahrajn
Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ako odvetu za americké útoky na iránske územie podnikli útoky na ciele v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň varovali, že akákoľvek ďalšia agresia sa stretne so „zdrvujúcou odpoveďou“. Irán aj Spojené štáty sa navzájom obviňujú z porušovania krehkého prímeria, čo komplikuje rokovania zamerané na ukončenie konfliktu na Blízkom východe, informovala v nedeľu agentúra AFP. Gardy vo vyhlásení uviedli, že „zničili osem významných amerických vojenských objektov“ na leteckej základni Alí as-Sálim v Kuvajte a na základni Piatej flotily amerického námorníctva v prístave Salmán v Bahrajne.
„Akákoľvek agresia nepriateľa, bez ohľadu na zámienku, aj keď bude namierená proti bezvýznamným cieľom, sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou,“ varovali Revolučné gardy. S cieľom natrvalo ukončiť vojnu USA a Irán podpísali v polovici júna memorandum o porozumení. Stanovuje sa v ňom, že obaja signatári a ani ich spojenci „nesmú iniciovať vojnu ani vojenské operácie proti sebe a musia sa zdržať hrozby alebo použitia sily“.
Americká armáda však v sobotu - už druhý deň po sebe - podnikla útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky útok na tanker v strategicky významnom Hormuzskom prielive.
Na základe memoranda Irán súhlasil, že počas 60 dní zaistí bezpečnú plavbu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv bez vyberania poplatkov, a to z Perzského zálivu do Ománskeho zálivu a späť. Revolučné gardy medzičasom v nedeľu uviedli, že prijali opatrenia na kontrolu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a voči plavidlám porušujúcim stanovené pravidlá budú postupovať prísnejšie než doteraz. Už vo štvrtok pritom varovali, že žiadne plavidlo sa nesmie plaviť prielivom bez ich povolenia. Stalo sa tak po tom, čo Omán, ležiaci na protiľahlom brehu prielivu, odporučil využívať alternatívnu námornú trasu. Irán v súčasnosti povoľuje plavbu iba koridorom vedúcim popri svojom pobreží.