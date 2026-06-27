ŠOK pre miestnych, po NEHODE kamiónu uniklo do okolia milióny včiel! Na stromoch si postavili OBROVSKÉ úle

TEXAS - V meste na juhu amerického štátu Texas došlo k nehode, ktorá má katastrofálne následky. Na križovatke sa prevrátil kamión plný včiel, pričom všetky sa dostali na slobodu. Všade teraz lieta hmyz. Miestni sú bezradní.
V nedeľu 21. júna došlo v Orange County v americkom štáte Texas k dopravnej nehode. Neďaleko križovatky Colony Drive a FM 1130 v Mauriceville sa prevrátil kamión, ktorý prevážal odhadom 2 milióny včiel. Informuje o tom UPI.
Obsadili celé okolie
Problém nastal počas točenia do zákruty. Kamión šiel zrejme príliš rýchlo, vodič nezvládol riadenie a vozidlo skončilo na boku. I keď nedošlo k žiadnym zraneniam, do vzduchu unikli všetky včely. Na sociálnej sieti Facebook uverejnila spoločnosť Queen Bee Supply fotky miestnych včelárov, ktorých poprosili o pomoc. Cieľom je včely premiestniť na miestnu medovú farmu.
"Toto rozhodne nie je niečo, čo by ste chceli zažiť. Ale je pekné vidieť včelárov, ako si navzájom pomáhajú. Sú tu naozaj všetci, od komerčných spoločností, až po súkromných, ktorí majú úle na záhradách."
Výzva pre miestnych obyvateľov
Pre celý okres je vydané nebezpečenstvo vychádzania, až pokým sa všetky včely nepodarí zhromaždiť na miestnej farme. Ako príklad môže slúžiť miestny fotograf, ktorého pri fotení bodla včela. Na sociálnych sieťach sú aj rôzne videá, ako si včely postavili obrovské úle na stromoch po okolí.