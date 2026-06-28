Zásah v Bagdade: Armáda a špeciálne jednotky vtrhli do Zelenej zóny

BAGDAD - Iracké bezpečnostné zložky v nedeľu zasahovali vo vládnej a diplomatickej štvrti v Bagdade, známej ako Zelená zóna. Bezpečnostný zdroj pre AFP pod podmienkou anonymity uviedol, že „zásah bol pre podozrenia z korupcie zameraný na viacerých politikov“ na základe súdnych príkazov. AFP pripomenula, že nový iracký premiér Alí az-Zajdí prisľúbil, že bude bojovať proti korupcii a zneužívaniu moci, ktoré dlhodobo sužujú krajinu.
AFP doplnila, že na operácii sa podieľali protiteroristické jednotky aj armáda. Oficiálne stanovisko k akcii zatiaľ nebolo zverejnené. Citovaný zdroj neposkytol ďalšie podrobnosti ani mená zadržaných. Videozáznamy na sociálnych sieťach zachytávajú bezpečnostné zložky s ťažkou technikou vrátane tankov, ako sa presúvajú v oblasti Zelenej zóny. Na niektorých záberoch vidno zasahujúce jednotky priamo v areáloch budov, v jednom prípade aj v súkromnom dome.
Opevnená Zelená zóna
Opevnená Zelená zóna má približne 10 štvorcových kilometrov v bagdadskej štvrti Karch na západnom brehu rieky Tigris. Sídlia v nej medzinárodné inštitúcie a vládne úrady, tiež americké veľvyslanectvo a ďalšie diplomatické misie. Bývajú tam aj vysokopostavení štátni predstavitelia a politici.