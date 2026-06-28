Pápež Lev XIV. opäť vyzval na mier: Násilie nebude mať posledné slovo

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v sobotu na záver zasadnutia kolégia kardinálov vo Vatikáne opätovne vyzval na mier. Stretnutie, ktoré sa začalo v piatok silným protivojnovým posolstvom, bolo venované výzvam, ktorým čelí katolícka cirkev. Informovala o tom agentúra AFP.
„Boh si želá mier pre každý štát a každý národ. Preto sa nesmieme zmieriť s násilím. Násilie nebude mať posledné slovo,“ zdôraznil Lev XIV., ktorého protivojnové postoje nedávno ostro kritizoval americký prezident Donald Trump. Neverejné zasadnutie kardinálov z celého sveta, známe ako konzistórium, bolo zvolané s cieľom diskutovať o rôznych globálnych výzvach stojacich pred katolíckou cirkvou.
Vo svojej homílii počas piatkovej omše v Bazilike svätého Petra, ktorou sa konzistórium začalo, pápež Lev narodený v Spojených štátoch vyhlásil, že medzinárodné napätie a ozbrojené konflikty „vážne zraňujú ľudskú rodinu“. V záverečnom príhovore ku kardinálom Lev XIV. povedal, že „Boh aj naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a mieru. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu ich rozpoznať.“
Od svojho zvolenia v máji 2025 zvolal pápež všetkých 241 kardinálov sveta už po druhý raz. Pravidelné stretnutia, ktoré zahŕňajú modlitby, pracovné semináre aj plenárne zasadnutia, sa podľa AFP stávajú dôležitým nástrojom riadenia katolíckej cirkvi Levom XIV. a odrážajú jeho snahu posilniť kolegiálny spôsob vedenia cirkvi.