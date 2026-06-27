TRAGÉDIA pri Levoči: Motorkár (†48) prišiel o život po náraze do stromu, nemal šancu na prežitie

LEVOČA – Pekelné horúčavy a pribúdajúce obete na vodných hladinách nie sú jedinými tragédiami tohto víkendu. Dopravná nehoda motorkára pri Levoči si v podvečerných hodinách vyžiadala ľudský život. Pri nehode motocykla na ceste medzi Levočou a obcou Kurimany zomrel 48-ročný muž z Popradu.
K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok podvečer na úseku cesty medzi mestom Levoča a obcou Kurimany. O život prišiel 48-ročný motocyklista z Popradu.
„Vodič motocykla na úseku cesty medzi mestom Levoča a obcou Kurimany, z doposiaľ neznámej príčiny zišiel mimo cestu a narazil do stromu,“ informovala polícia.
Muž zraneniam podľahol na mieste
Napriek zásahu záchranných zložiek sa život motocyklistu zachrániť nepodarilo. „Muž zraneniam na mieste podľahol,“ uviedla polícia.
„Na mieste nešťastia sú všetky záchranné zložky, bol prizvaný aj znalec z odboru dopravy,“ dodala polícia.
Cesta je uzavretá
V súvislosti s dokumentovaním tragickej nehody je cesta medzi Levočou a Kurimanmi dočasne uzavretá. Vodiči musia počítať s obmedzeniami a využiť obchádzkovú trasu. „Cesta na uvedenom úseku je momentálne uzavretá, obchádzka je po ceste II. triedy medzi mestom Levoča a obcou Harichovce,“ informovala polícia.
Policajti zároveň opätovne apelovali na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách. „Polícia opakovane vyzýva k zvýšenej opatrnosti na cestách. Zdravie a život je to najdrahšie čo máme,“ uzavrela polícia.