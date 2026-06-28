MIMORIADNY ONLINE Kyjev opäť čelí útokom ruských rakiet! Mestom zneli výbuchy

KYJEV - Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci na nedeľu opäť vystavená útoku balistických rakiet. Spravodajca agentúry AFP pôsobiaci v Kyjeve informoval o najmenej piatich výbuchoch v meste. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Ukrajina včera zaútočila strelami na priemyselné zariadenia v ruskom veľkomeste Volgograd, údery si vyžiadali najmenej desať ranených. Na platforme Telegram to oznámil gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov. Úder neskôr potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého zásah spôsobil požiar v areáli zbrojovky Titan-Barrikady. Ukrajinská tajná služba SBU tiež informovala o dronovom útoku na prečerpávaciu stanicu na ropné produkty pri Moskve.
6:00 Bývalý príslušník ruskej armády Alexandr Lunin, ktorý tento týždeň prostredníctvom sociálnych sietí vyzval prezidenta Vladimira Putina na otvorený rozhovor o pomeroch v armáde i Rusku, si musí odpykať 11 dní administratívneho väzenia. Dôvod jeho zadržania nie je známy. Podľa britskej stanice BBC o Luninovom zadržaní informovala osoba tvrdiaca, že je administrátorom kanála, kde boli zverejnené Luninove videá.
Zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana
Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej päť balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Správy o prípadných obetiach, zranených a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.