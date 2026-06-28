Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...

RAJECKÉ TEPLICE - Rajecké Teplice otvorili letnú sezónu slávnostným programom venovaným 30. výročiu rozvoja kúpeľov. Moderátori Skrúcaný s Haydu a hviezda večera Dara Rolins si zaspomínali, čo robili pred troma dekádami.
Špičkové slovenské kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach otvorili letnú sezónu pod názvom 30. VÝROČIE ROZVOJA KÚPEĽOV. Okrúhle výročie sa nemohlo zaobísť bez veľkých mien. Vyvrcholením podujatia, ktoré moderovali Štefan Skrúcaný a Karin Haydu, bolo záverečné vystúpenie speváčky Dary Rolins. Nielen ona, ale aj Skrúcaný si zaspomínali, čo robili oni pred 30. rokmi. My vám pripomíname, ako vyzerala Dara, fotky Skrúcaného a Karin Haydu nájdete vo FOTOGALÉRII.
Dara okrem iného priznala, že do Rajeckých Teplíc pravidelne chodievali rodičia, takže má ku kúpeľom veľmi pozitívny vzťah. „Mám k nim nostalgickú spomienku... som tu rada, je tu veľmi pekná energie a ľudia, ktorých tu stretávam, sú takí vykľudnení... Dokážem si tu odpočinúť,“ vraví Dara.
Nikto nečakal, že to povie nahlas: Radikálny krok Dary Rolins v kariére a... už má termín svadby!
Nuž a radosť z toho, že sa kúpeľom darí, má aj viceprezident Spa Aphrodite Zdenko Miškolci, ktorý pokračuje v rodinnej tradícii, veď v kúpeľnom projekte sa angažujú už asi štyri generácie. „Rajecké Teplice sa predbehli zo zadných na predné rebríčky... Svojou atraktívnosťou, prostredím a kvalitou služieb sa zaraďujeme medzi tie popredné kúpele,“ tvrdí a jeho slová potvrdzuje aj štatistika. Len pre zaujímavosť, kúpele Spa Aphrodite za posledné dve desaťročia navštívilo 2 392 207 ľudí a saunový svet 664 388, teda spolu je to 3 056 595 klientov!
Kúpeľné zariadenie Spa Aphrodite Rajecké Teplice je jednoznačne skvelým miestom oddychu, relaxu a načerpania novej potrebnej pozitívnej energie. Disponujú prameňmi termálnej vody a obsahom hydrogénuhlicitanov, vápnika a horčíka, ktoré sú vhodné najmä na liečbu pohybového ústrojenstva, neurologických ochorení a chorôb z povolania.