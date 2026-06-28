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Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...

Štefan Skrúcaný, Dara Rolins a Karin Haydu Zobraziť galériu (61)
Štefan Skrúcaný, Dara Rolins a Karin Haydu (Zdroj: Spa Aphrodite)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

RAJECKÉ TEPLICE - Rajecké Teplice otvorili letnú sezónu slávnostným programom venovaným 30. výročiu rozvoja kúpeľov. Moderátori Skrúcaný s Haydu a hviezda večera Dara Rolins si zaspomínali, čo robili pred troma dekádami.

Špičkové slovenské kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach otvorili letnú sezónu pod názvom 30. VÝROČIE ROZVOJA KÚPEĽOV. Okrúhle výročie sa nemohlo zaobísť bez veľkých mien. Vyvrcholením podujatia, ktoré moderovali Štefan Skrúcaný a Karin Haydu, bolo záverečné vystúpenie speváčky Dary Rolins. Nielen ona, ale aj Skrúcaný si zaspomínali, čo robili oni pred 30. rokmi. My vám pripomíname, ako vyzerala Dara, fotky Skrúcaného a Karin Haydu nájdete vo FOTOGALÉRII.

Dara Rolins (1990)
Zobraziť galériu (61)
Dara Rolins (1990)  (Zdroj: Česká televize)

Dara okrem iného priznala, že do Rajeckých Teplíc pravidelne chodievali rodičia, takže má ku kúpeľom veľmi pozitívny vzťah. „Mám k nim nostalgickú spomienku... som tu rada, je tu veľmi pekná energie a ľudia, ktorých tu stretávam, sú takí vykľudnení... Dokážem si tu odpočinúť,“ vraví Dara.

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Karin Haydu objavila čaro Rajeckých Teplíc asi pred siedmimi rokmi a odvtedy je tu varená-pečená. Pričinil sa o to bývalý novinár a manažér, ktorý mal pod palcom aj Sagana, Jozef Korbel. „Majiteľ kúpeľov je bývalý futbalista, československý reprezentant, žiaľ, Achilovka ho vyradila... a to nás nejako spojilo a v podstate 11 rokov pre nich robím oficiálne a snažím sa tu dotiahnuť športovcov...“ hovorí s tým, že sme chodievajú veľmi radi. Potvrdil to futbalista Dávid Strelec i futbalový tréner Martin Ševela. „Tá voda je liečivá, takže aj ja to potrebujem... využívam, čo to len ide,“ netajil tréner, ktorý po mesiaci opäť odchádza trénovať do Saudskej Arábie. Ambasádorom minerálnej vody je aj nemenej legendárny futbalista a Darin partner Pavel Nedvěd.

Nuž a radosť z toho, že sa kúpeľom darí, má aj viceprezident Spa Aphrodite Zdenko Miškolci, ktorý pokračuje v rodinnej tradícii, veď v kúpeľnom projekte sa angažujú už asi štyri generácie. „Rajecké Teplice sa predbehli zo zadných na predné rebríčky... Svojou atraktívnosťou, prostredím a kvalitou služieb sa zaraďujeme medzi tie popredné kúpele,“ tvrdí a jeho slová potvrdzuje aj štatistika. Len pre zaujímavosť, kúpele Spa Aphrodite za posledné dve desaťročia navštívilo 2 392 207 ľudí a saunový svet 664 388, teda spolu je to 3 056 595 klientov!

Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali... (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Kúpeľné zariadenie Spa Aphrodite Rajecké Teplice je jednoznačne skvelým miestom oddychu, relaxu a načerpania novej potrebnej pozitívnej energie. Disponujú prameňmi termálnej vody a obsahom hydrogénuhlicitanov, vápnika a horčíka, ktoré sú vhodné najmä na liečbu pohybového ústrojenstva, neurologických ochorení a chorôb z povolania. 

Viac o téme: Karin HayduŠtefan SkrúcanýRajecké TepliceZdenko MiškolciSpa AphroditeJozef Korbel
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