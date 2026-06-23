Trump tvrdí, že Irán súhlasil s jadrovými inšpekciami: Ten to popiera

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump trval v utorok na tom, že Irán súhlasil s povolením jadrových inšpekcií, a to napriek vyhláseniam zo strany Iránu, že tak neurobil. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že uvoľnené iránske sankcie sa použijú na zmiernenie humanitárnej krízy v krajine. Informuje správa agentúry Reuters.
Týmto vyjadrením Trump poprel tvrdenia iránskej diplomacie, podľa ktorej krajina neplánuje pustiť inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) k iránskym jadrovým zariadeniam, ktoré boli zbombardované počas vojny so Spojenými štátmi a s Izraelom. „Napriek ich protestom a nepravdivým protichodným tvrdeniam, v spojení s celým radom fake news... Irán celkom úplne súhlasil s jadrovými inšpekciami na najvyššej úrovni na veľmi dlhé obdobie do budúcnosti... Keby s tým nesúhlasili, žiadne ďalšie rokovania by sa nekonali!“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
„Na základe tohto a ďalších veľkých ústupkov zo strany Iránu som súhlasil s tým, aby Hormuzský prieliv zostal OTVORENÝ, a to bez ďalšej námornej blokády. Všetky lode však zostávajú na svojich miestach pre prípad, že by bolo potrebné blokádu opäť zaviesť, čo je v tejto chvíli zrejme vysoko nepravdepodobné,“ pokračoval prezident.
Prepravili lode Hormuzským prielivom rekordné množstvo ropy
V nasledujúcom príspevku Trump uviedol, že v pondelok prepravili lode Hormuzským prielivom rekordné množstvo ropy - 19 miliónov barelov. Spoločnosť Kpler, poskytujúca dáta o námornej doprave, krátko predtým informovala, že v pondelok touto úžinou preplávalo najmenej 36 nákladných lodí so surovinami. Podľa nej to predstavuje rekordný počet plavidiel od konca februára, kedy sa začala vojna na Blízkom východe.
Trump sa na Truth Social vyjadril aj k zmrazeným iránskym sankciám, ktoré sa majú uvoľniť v rámci dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení konfliktu. „Peniaze a/alebo sankcie, ktoré uvoľňuje americké ministerstvo financií, idú do úschovy kontrolovanej USA a použijú sa na nákup potravín a zdravotníckeho materiálu výlučne zo Spojených štátov, vrátane kukurice, pšenice a sójových bôbov... To sú veci, ktoré Irán zúfalo potrebuje. Toto je humanitárna kríza a cítim, že je potrebné pomôcť TERAZ, kým nie je neskoro,“ napísal Trump a poznamenal, že rokovania prebiehajú dobre.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Alí Bahrejní však predtým v utorok novinárom v Ženeve povedal, že o použití iránskych zmrazených aktív bude rozhodovať iba Teherán. „Irán je jedinou krajinou, ktorá bude rozhodovať o tom, čo spraví so svojimi aktívami, ktoré budú uvoľnené,“ povedal Bahrejní. „Odmietam všetky tvrdenia (Washingtonu)... že by akákoľvek iná krajina mala mať akýkoľvek vplyv na tieto rozhodnutia alebo na tieto procesy,“ dodal.