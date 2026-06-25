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Leto v znamení festivalov a stanovačiek sa blíži: Powerbanka je povinná výbava! Na ktorú sa dá spoľahnúť, prezradí dTest

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null (Zdroj: Getty Images/Vladimir Sukhachev)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH

BRATISLAVA - K letu neodmysliteľne patria aj festivaly, rôzne stanovačky a dobrodružné akcie, či cestovanie na dovolenku. Pobyt vonku, najmä v extrémnom počasí, však spôsobuje, že sa batérie našich smartfónov vybíjajú rýchlejšie. Mnohí si preto ako povinnú výbavu balia externú nabíjačku do batožiny, na cesty či len do kabelky. Trh v súčasnosti ponúka širokú škálu externých nabíjačiek, ktorá z nich je však tá pravá? Zaujímavé zistenia odhalilo testovanie magazínu dTest.

Kapacita 10-tisíc alebo 20-tisíc mAh, najlepšie kompaktná veľkosť, vysoká rýchlosť nabíjania a odolnosť voči extrémnemu počasiu či pádom. To všetko spotrebitelia sledujú pri výbere a kúpe powerbánk, teda externých nabíjačiek.

V súčasnosti budú powerbanky „in"  najmä s príchodom letných festivalov, ktoré sú v mnohých prípadoch niekoľkodňové, a nabíjacie stanice bývajú veľmi vyťažené.ň

Leto v znamení festivalov
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 (Zdroj: dTest)

Sú dobrými pomocníkmi na cestách či len tak pri pobyte vonku

Spotrebiteľská organizácia dTest sa v uplynulých týždňoch pozrela na to, ako dopadli vybrané modely powerbánk v záťažovom testovaní. Preverovali pritom 16 modelov s cenou od necelých 30 do 120 €.

Šesť deklaruje kapacitu 20 000 mAh, zvyšných desať má polovičnú. Päť z nich umožňuje okrem klasického káblového nabíjania dodávať energiu aj indukčne, teda bezdrôtovo. Všetky powerbanky sú vybavené minimálne jedným USB-C výstupom. Mnohé majú aj klasický port USB-A. Ktoré sú dobré a ktoré naopak v teste neobstáli?

„Preprava powerbanky aj ďalších zariadení s Li‑Ion batériami v lietadle má svoje obmedzenia. Záleží najmä na kapacite batérie. V našom článku Lítiové batérie v lietadle nájdete prehľad, čo si môžete vziať do príručnej batožiny, čo je zakázané, a prečo sa oplatí vykonať kontrolu ešte pred cestou," upozornila šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Leto v znamení festivalov
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: dTest)

Odborníci testovali aj to, ako sa batérie správali v extrémnych podmienkach.

„Samovybíjanie je prirodzený úbytok energie, ku ktorému dochádza vo všetkých zariadeniach s Li‑Ion batériami aj vtedy, keď ich práve nepoužívate. Inými slovami, aj plne nabitá powerbanka postupne stráca časť uloženej kapacity len tým, že leží v zásuvke, batohu alebo aute. Sledovali sme, do akej miery sa powerbanky vybíjajú v troch rôznych situáciách. Najprv sme ich plne nabité nechali 28 dní uložené pri teplote približne 30 °C. Následne sme ich nechali temperovať najmenej tri hodiny na 22 °C a potom sme zmerali zostávajúcu kapacitu cieleným vybíjaním.

Okrem toho sme skúmali aj vplyv krátkodobého vystavenia nízkej aj vysokej teplote. Po plnom nabití v bežných podmienkach sme powerbanky najskôr nechali aspoň hodinu v klimatickej komore pri 0 °C a následne sme určili ich aktuálnu kapacitu. Rovnakú metodiku sme  zopakovali aj pri teplote 40 °C," vysvetlila Hoffmannová.

Kompletný test všetkých výrobkov a všetky testované parametre nájdete na tomto linku.

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