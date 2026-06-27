Šokujúca BITKA na ulici: Mladého otca zabil JEDINÝ ÚDER! Rodina zverejnila drsné zábery, AUTENTICKÉ VIDEO

YORKSHIRE - Pri hádke a bitke na ulici zomrel 25‑ročný otec dvoch detí Luke Thompson, ktorý po údere spadol na zem a utrpel smrteľné poranenia hlavy. Jeho rodina teraz zverejnila šokujúce video útoku, aby varovala ostatných pred tým, ako rýchlo môže jediný úder ukončiť život.
Luke Thompson (25) zomrel desať dní po tom, čo ho počas nočnej potýčky v Pontefrackte (West Yorkshire) udrel Dylan Maxwell. Po údere Luke spadol, utrpel zlomeninu lebky a krvácanie do mozgu, z ktorých sa už nikdy neprebral. Maxwell, 28-ročný vyhadzovač a pouličný díler drog, tvrdil, že konal v sebaobrane. Súd mu však neveril. Po odsúdení za zabitie dostal 13 rokov a 10 mesiacov väzenia, píšu noviny Mirror.
Sudca Robin Mairs pri vynášaní rozsudku ostro kritizoval Maxwellovo správanie. „Luke Thompson pre vás nepredstavoval žiadnu hrozbu. Zrazili ste ho k zemi, a aj keď bol zjavne omámený, rozhodli ste sa pokračovať vo fyzickom útoku,“ vyhlásil.
Osudná noc: úder, pád a útek z miesta činu
Po vynesení rozsudku sa rodina rozhodla zverejniť CCTV zábery, ktoré boli prehraté aj na súde. „Dali sme povolenie na zverejnenie, aby ľudia videli, že jeden úder môže zabiť. Nechceme, aby sa to stalo ďalšej rodine. Áno, nie je to pekné na pozeranie, ale stačí pár sekúnd a je po všetkom,“ vysvetlila Lukeova sestra Denise dôvod, prečo sa rozhodli pre takýto krok.
Zverejnené zábery ukazujú, ako Luke stojí na ceste oproti Maxwellovi. Po krátkej výmene slov Maxwell udrie Lukea päsťou do tváre, po čom spadne na zem. Luke sa postaví a Maxwella odstrčí, ten ho začne prenasledovať a udrie ho tak silno, že mladý otec padá na zem v bezvedomí.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé osoby a maloletých!
Maxwell následne odchádza preč, nechávajúc Lukea ležať na vozovke. O pár sekúnd neskôr ho zasiahne prechádzajúce auto, čo mu spôsobí zlomenú nohu a poranenia panvy. Súd však potvrdil, že tieto zranenia neboli príčinou smrti — tou bol úder a následný pád na hlavu. Lekárske záznamy totiž uvádzali, že utrpel zlomeninu lebečnej spodiny a krvácanie do mozgu.
Detektívny hlavný inšpektor James Entwistle po rozsudku pripomenul, ako rýchlo sa môže bežná hádka zvrtnúť. „Toto je tragický prípad, ktorý ukazuje, ako rýchlo sa môže noc vonku zmeniť na katastrofu. Alkohol, frustrácia a impulzívne rozhodnutia majú často zničujúce následky. Žiadna hádka nestojí za život,“ skonštatoval.
Luke čakal tretie dieťa, narodilo sa na Vianoce
V čase útoku Luke čakal svoje tretie dieťa. Jeho syn sa narodil na Vianoce, len pár týždňov po jeho smrti. „Žijeme s bolesťou jeho straty každý deň. Je to jazva, ktorá nikdy nezmizne. Niektorí z nás trpia psychickými problémami od jeho smrti a bude to trvať ešte dlho. Luke nikdy nedostal šancu stretnúť svojho syna. Tri deti teraz vyrastú bez otca,“ povedala Lukeova mama Michelle v emotívnom vyhlásení.