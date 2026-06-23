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Zlom v konflikte? Americký Senát chce ukončiť útoky na Irán

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)
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ČTK

WASHINGTON - Senát Spojených štátov dnes podporil legislatívu o ukončení amerických úderov na Irán. Podľa agentúry Reuters však nie je jasné, ako táto rezolúcia ovplyvní konflikt s Teheránom, keďže sa administratíva prezidenta Donalda Trumpa snaží dojednať s islamskou republikou mierovú dohodu.

Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že zákonodarcovia sledujú Trumpove snahy o ukončenie konfliktu, ktorý začal, s obavami. Zároveň pripomína, že Trumpova vláda už na financovanie vojny potrebuje súhlas Kongresu.

Viac o téme: VojnaUSADonald TrumpIrán
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